Непривитые россияне тяжело переносят циркулирующий свиной грипп

Tекст: Катерина Туманова

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация соответствует тому состоянию сезонному, которое, собственно, сегодня и есть, календарному периоду. И да, вирусов гриппа мы находим все больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», – заявила Попова РИА «Новости».

Она уточнила, что в нынешний эпидемический сезон циркулируют штаммы свиного гриппа A(H1N1) pdm 09. Это пандемический вариант, проявившийся впервые в 2009 году.

«Поэтому сейчас самое главное – сосредоточиться на защите от вируса гриппа и от всех вирусов, циркулирующих сегодня», – заключила глава Роспотребнадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Во вторник ведомство отчиталось о вакцинации от гриппа свыше 51 млн человек. Роспотребнадзор отметил сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями.