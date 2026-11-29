Welt: Германия отказалась от соглашения с Украиной по дронам из-за пошлин

Tекст: Катерина Туманова

Германия отказывается заключать с Киевом сделку в сфере сотрудничества по беспилотникам из-за таможенных сборов и налогообложения украинской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на внутренние документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в распоряжении газеты Welt am Sonntag.

В министерстве обороны ФРГ назвали пошлины и двойное налогообложение со стороны Украины «красными линиями». Кроме того, Берлин на протяжении нескольких месяцев не мог получить от Киева тестовые образцы ракеты Flamingo из-за экспортных ограничений.

При этом Германия планирует расширять военное сотрудничество с Украиной и выразила готовность вложить около 330 млн евро в производство более 2 тыс. украинских ракет «Барс».

Неназванный немецкий оборонный концерн планирует совместно с украинской компанией разработать самонаводящуюся головку для ракеты «Нептун».

Издание Kyiv Independent со ссылкой на руководителя немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера сообщило, что предприятие рассматривает возможность отказаться от строительства завода по производству боеприпасов на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре немецкие вооруженные силы запланировали заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

В сентябре сообщалось, что Германия начала серийный выпуск боевых дронов для Киева.

Летом министры иностранных дел Украины и обороны Германии договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов.