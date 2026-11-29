В Москве продали более 2 млн упаковок препаратов для снижения веса

Tекст: Катерина Туманова

За десять месяцев 2026 года в столице реализовали 2,18 млн упаковок таких лекарств, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В пятерку лидеров также вошли Московская область с показателем 1,43 млн упаковок, Петербург (около 1 млн), Краснодарский край (870 тыс.) и Ростовская область (450 тыс.). На эти регионы пришлось около 40% потребления отечественных препаратов на основе семаглутида и тирзепатида.

Аналитики зафиксировали кратный рост спроса в ряде субъектов. В Тыве продажи увеличились в восемь раз, в Дагестане – в 5,5 раза, в Чечне – в 4,7 раза. В ЦРПТ объяснили такую динамику низким исходным уровнем потребления в этих регионах.

«Разброс средних цен по стране в 2026 году составил от 5 428 рублей в Костромской области до 9 021 рублей в Магаданской области за упаковку препарата», – отметили эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг аналитики ЦРПТ сообщили о росте продаж российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида в 2,9 раза. В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета II типа. В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения.