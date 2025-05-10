Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Лула да Силва объявил об усилении сотрудничества с Россией
В ходе визита в Москву президент Бразилии Лула да Силва отметил планы стран активнее сотрудничать в добыче редкоземельных минералов, востребованных в энергетике.
О намерении укрепить сотрудничество между Россией и Бразилией в сфере добычи редкоземельных минералов сообщил лидер южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС. Он отметил, что стороны уже обсуждают планы по развитию совместных проектов по разведке и добыче критически важных ресурсов.
Лула да Силва отметил: «У нас есть планы нарастить наше сотрудничество по разведке и добыче критически важных минералов». Он подчеркнул, что для Бразилии важно не упускать ни одной возможности, связанной с энергетическим сектором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении обсудить с Китаем и Францией пути урегулирования ситуации на Украине. Он также осудил милитаризацию Европы и ее союзников. Лула да Силва объявил о планах сотрудничества с Россией в строительстве малых атомных электростанций для повышения энергетической безопасности Бразилии.