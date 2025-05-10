Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Лула да Силва осудил вооружение Европы и ее союзников
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратил внимание на рост военной активности в Европе и Азии, подчеркнув опасность повторения трагических событий XX века.
По его словам, текущая тенденция вооружения европейских стран и Японии вызывает тревогу, передает ТАСС.
Лула да Силва подчеркнул, что мир не должен позволить повторного появления нацизма. Он отметил, что День Победы широко отмечается по всей России и добавил, что все люди должны помнить об ответственности за недопущение подобных трагедий в будущем.
Президент Бразилии подчеркнул важность единства мирового сообщества перед лицом угроз, связанных с экстремизмом, и призвал к предотвращению распространения идеологий зла.
Ранее президент Бразилии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам. Лидер Сената Бразилии Дави Алколумбри назвал визит делегации в Москву символичным.