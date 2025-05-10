Лула да Силва осудил вооружение Европы и ее союзников

Tекст: Александра Юдина

По его словам, текущая тенденция вооружения европейских стран и Японии вызывает тревогу, передает ТАСС.

Лула да Силва подчеркнул, что мир не должен позволить повторного появления нацизма. Он отметил, что День Победы широко отмечается по всей России и добавил, что все люди должны помнить об ответственности за недопущение подобных трагедий в будущем.

Президент Бразилии подчеркнул важность единства мирового сообщества перед лицом угроз, связанных с экстремизмом, и призвал к предотвращению распространения идеологий зла.

Ранее президент Бразилии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам. Лидер Сената Бразилии Дави Алколумбри назвал визит делегации в Москву символичным.