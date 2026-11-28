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Артиллерия группировки «Южная» уничтожила более 25 бойцов ВСУ под Краматорском
Минобороны: Группировка «Южная» уничтожила более 25 солдат ВСУ
Артиллеристы группировки войск «Южная» ликвидировали свыше 25 военнослужащих ВСУ, а также укрытия и пункты управления беспилотной авиацией на краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские расчеты российской группировки войск «Южная» при поддержке воздушной разведки успешно поразили пехоту и укрытия противника на краматорском направлении, уничтожив свыше 25 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боевой работы российские военные обеспечивали огневую поддержку наступающим силам. Кроме того, на этом же участке фронта артиллеристы ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками, оставив украинские войска без воздушной поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении 58 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины силами группировки «Южная».
Начальник пресс-центра группировки «Южная» Вадим Астафьев заявил об уничтожении российскими военными 197 беспилотников различного типа и 61 наземного робототехнического комплекса ВСУ.
Ранее российские операторы беспилотников группировки «Южная» уничтожили два пункта управления дронами и укрытие противника на краматорском направлении.