Россия и Пакистан определили восемь направлений сотрудничества до 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Среди направлений программы – торговля, финансы, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, промышленность, цифровые технологии, а также культура и образование, пишет ТАСС.

По словам Бузанова, документ, подписанный 25 ноября на 11-м заседании межправительственной комиссии, является «рабочим планом на среднесрочную перспективу». Каждое из направлений имеет четкие сроки исполнения и закреплено за конкретными ведомствами и компаниями обеих стран.

В текущем году ожидается подписание ряда меморандумов между российскими и пакистанскими организациями по развитию бизнеса. Кроме того, до конца 2027 года планируются переговоры по торговле широким спектром товаров, от морепродуктов до медицинских изделий, а также сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Во вторник посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи анонсировал визит премьер-министра Шахбаза Шарифа в Россию 30 ноября.

В понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил намерение обсудить с президентом Владимиром Путиным сотрудничество в энергетике, обороне и торговле.