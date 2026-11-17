Школьник из Уфы получил два с половиной года колонии за инсценировку нападения

Tекст: Валерия Городецкая

Подросток признан виновным по статье о хулиганстве с применением насилия или угрозой его применения, а также с использованием предметов в качестве оружия, сообщается на сайте ведомства.

В суде было установлено, что в феврале девятиклассник пронес в учебное заведение пневматическое ружье, пули-шарики, самодельные петарды, зажигалку, бытовой нож и ножницы. Скрыв лицо под маской, он инсценировал вооруженное нападение в своем классе, после чего перемещался по коридорам, вызывая панику. Свои действия он записывал на видео и публиковал в соцсетях.

Ученики и учителя восприняли угрозу как реальную, заперлись в кабинетах и позже покинули здание. Действия подростка пресекли полицейские.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о нападении девятиклассника на педагога и сверстников со страйкбольным оружием в одной из школ Уфы.

В тот же день Следственное управление СК по Башкортостану завело уголовное дело.

Позже задержанный заявил о принадлежности оружия его младшему брату.