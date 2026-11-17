Tекст: Алексей Дегтярёв

Проект призван стать дополнительным связующим звеном между правым и левым берегами столицы, указал министр в своем Telegram-канале. Он отметил, что Robbins обладает опытом создания тоннелепроходческого оборудования для крупных инфраструктурных объектов. Предприятие выразило готовность предоставить технику, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

Для реализации инициативы предстоит определить точный маршрут и параметры сооружения, а также провести геологические изыскания и подготовить технико-экономическое обоснование. На основе этих данных планируется рассчитать итоговую стоимость и составить график работ до момента открытия движения.

Стороны также уделили внимание привлечению финансирования. К проектированию и строительству ожидается привлечение украинских, европейских и американских партнеров. На следующем этапе ожидаются детальные предложения от Robbins, которые станут базой для конкретных расчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Киева перекрыли движение по Северному и Южному мостам через Днепр из-за повреждений переправ.

В субботу Калашник объявил о планах по строительству восьми новых переправ в украинской столице.

В прошлом месяце бывший руководитель ведомства Владимир Омелян заявил о необходимости прокладки подводных тоннелей.