Публикация архивов спецслужб обернулась скандалом в Венгрии

Bloomberg: Около 160 человек ошибочно попали в базу осведомителей Венгрии

Tекст: Игорь Иножарский

Около 160 человек, включая оппозиционного политика, были ошибочно внесены в онлайн-базу как коллаборанты, хотя на деле они сами были объектами слежки за антирежимную деятельность, сообщает Bloomberg. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пришлось извиняться в парламенте, а глава национальных архивов безопасности предложил уйти в отставку.

Публикация так называемых карточек «картон 6» содержит лишь базовые данные, что человека вербовали в осведомители, но не показывает, согласился ли он сотрудничать и действовал ли во вред кому-либо. Историки оценивают, что около двух третей архивных файлов были уничтожены или изъяты, в базе осталось немногим более 50 тыс. имён, в том числе отсутствует дело бывшего премьер-министра Петера Мейдьеши, которого называли осведомителем более 20 лет назад.

Среди новых имён в базе оказались звезда сборной Венгрии по футболу 1950-х годов Йожеф Божик и нобелевский лауреат по медицине Каталин Карико, которая ранее признавала, что подписала документ о сотрудничестве из страха, но никогда не писала доносов. «Я знала, как работает система, я боялась, и поэтому подписала документ о сотрудничестве. В последующие годы я никогда не подавала письменных отчётов, я никогда никому не причинила вреда», – рассказывала Карико сайту Telex.

В феврале, к дню памяти жертв коммунизма, Венгрия планирует опубликовать так называемые «дела Б», которые дадут больше информации о том, как людей пытались завербовать. За последнюю неделю более 10 тыс. человек обратились в архивы за сведениями об упомянутых в базе именах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бывшего главу правительства Виктора Орбана «затаившимся мафиозным боссом», молчащим о своём министре, прятавшем миллиарды в лесу. В пятницу Мадьяр сообщил об обнаружении 15,3 млн долларов, спрятанных в лесах, по уголовному делу против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. В начале месяца Мадьяр сообщил о рассекречивании и размещении в свободном доступе документов службы госбезопасности Венгрии времён социализма.