17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
США продлили Венгрии исключение на покупку российской нефти до 2027 года
Минюст США продлил Венгрии исключение из санкций на нефть России до 2027 года
Американское министерство юстиции продлило для венгерской компании MOL исключение из санкций на закупку российской нефти до 19 марта 2027 года.
О решении США сообщили в МИД Венгрии. Уточняется, что порядок действий продлен в отношении компаний «Лукойл» и «Литаско», передает РИА «Новости».
Исключение касается операций, необходимых для закупок нефти на спотовом рынке, которая поставляется по трубопроводу «Дружба», а также для исполнения действующих контрактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет Евросоюза принял постановление о санкциях против 12 управляющих нефтеперерабатывающими заводами российских компаний и оператора СПГ-комплекса в Усть-Луге.
Минфин США продлил на месяц лицензию на продажу зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл».
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима для поставок российской нефти минимум на год.