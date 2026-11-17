17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Новак обозначил приоритеты на внутреннем топливном рынке
Новак назвал приоритетами быстрое восстановление НПЗ и импорт топлива
Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке потребовал от ведомств и компаний максимально быстро восстановить мощности НПЗ и нарастить поставки топлива, в том числе за счет импорта.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, ФАС, ФНС, Минпромторга, Совета Федерации и отраслевых компаний, обозначив среди приоритетов максимально быстрое восстановление производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, обеспечение дополнительных объемов внеклассового топлива и продолжение работы по импорту нефтепродуктов, говорится на сайте правительства.
Участники заседания обсудили меры для поддержания стабильной ситуации с нефтепродуктами в стране и ликвидации локальных дефицитов. Представители крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний доложили о шагах по стабильному снабжению внутреннего рынка топливом, в том числе о дополнительных решениях и механизмах, а также проанализировали поставки для собственных сетей АЗС, независимых игроков и обеспечение сельхозпроизводителей ресурсами.
«Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса. Важно продолжать комплексную работу для сбалансированного функционирования как крупных сетей, так и независимых участников рынка», – подчеркнул Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак отметил необходимость скорректировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.
Он поручил профильным ведомствам активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению субъектов страны горючим.
Вице-премьер поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов.