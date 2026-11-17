17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
ОАЭ доставили более 215 т гуманитарной помощи в сектор Газа
WAM: ОАЭ доставили 216 т зимней одежды и помощи в Газу
Объединенные Арабские Эмираты отправили в сектор Газа три конвоя из грузовиков с 216 т теплой одежды и другой гуманитарной помощи, передает информационное агентство WAM.
Три эмиратских конвоя доставили зимнюю одежду в сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах в рамках операции «Благородный рыцарь – 3», пишет РИА «Новости» со ссылкой на WAM. Помощь предназначена для пострадавших палестинских детей и семей.
Всего 35 грузовиков перевезли 216 т гуманитарной помощи. В груз вошли зимняя одежда, палатки-убежища, предметы первой необходимости и продукты питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.
В июле ОАЭ доставили жителям анклава почти тысячу тонн грузов, включая медикаменты.
В прошлом году эмиратские военно-транспортные самолеты осуществили доставку помощи в труднодоступные районы Газы.