WAM: ОАЭ доставили 216 т зимней одежды и помощи в Газу

Tекст: Валерия Городецкая

Три эмиратских конвоя доставили зимнюю одежду в сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах в рамках операции «Благородный рыцарь – 3», пишет РИА «Новости» со ссылкой на WAM. Помощь предназначена для пострадавших палестинских детей и семей.

Всего 35 грузовиков перевезли 216 т гуманитарной помощи. В груз вошли зимняя одежда, палатки-убежища, предметы первой необходимости и продукты питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

В июле ОАЭ доставили жителям анклава почти тысячу тонн грузов, включая медикаменты.

В прошлом году эмиратские военно-транспортные самолеты осуществили доставку помощи в труднодоступные районы Газы.