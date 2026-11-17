17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Intelligence Online: ВМС Италии обучили спецназ ВСУ применять подводные мины
Итальянские военно-морские силы организовали на своей базе в Специи курс подготовки для украинских военнослужащих по использованию подводных мин и специальных аппаратов.
Специалисты из Италии проводят обучение коммандос из центра «Омега» и 73-го морского центра специальных операций Вооруженных сил Украины. Занятия проходят на итальянской базе в Специи, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Intelligence Online.
Отмечается, что украинских военных учат обращаться с подводными минами. Кроме того, военнослужащие осваивают применение итальянских аппаратов Deep Shadow, предназначенных для транспортировки боевых пловцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду итальянские власти решили направить Киеву десять ракет Aster для зенитных комплексов.
Рим допустил возможность скорой остановки военных поставок на Украину из-за истощения собственных запасов оружия.
В прошлом году итальянского наемника ликвидировали в зоне спецоперации.