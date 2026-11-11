События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.2 комментария
Италия решила передать Украине десять ракет для комплекса ПВО Samp-T
La Repubblica: Италия решила передать Украине 10 ракет для ПВО Samp-T
Итальянские власти в рамках 13-го пакета военной помощи направят киевскому режиму десять ракет Aster для зенитного комплекса Samp-T.
В рамках нового пакета помощи Италия подготовила для передачи Украине десять зенитных ракет Aster, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.
Документ также содержит пункт о финансовой поддержке, средства от которой планируется направить на закупку новых вооружений для нужд Киева из-за истощения итальянских арсеналов.
По данным издания, этот вопрос спровоцировал конфликт во время заседания парламентского комитета по безопасности. Представитель правящей партии «Лига» Клаудио Борги заявил министру обороны Гуидо Крозетто, что финансовая статья должна получить предварительное одобрение парламента для внесения в бюджет.
Партия «Лига» выступает против продолжения поставок оружия киевскому режиму, в то время как премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивает на сохранении текущего курса поддержки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Италии допустили возможность остановки военных поставок на Украину из-за истощения собственных запасов оружия.
На прошлой неделе министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил намерение предложить сенаторам продлить действие декрета о поддержке украинской армии на год.