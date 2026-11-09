Нидерланды направили военных в Польшу на учения коалиции желающих

Tекст: Вера Басилая

По данным польского Минобороны, около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях «коалиции желающих», которые начались в понедельник и продлятся до 22 ноября. Маневры проходят на территории Польши, Франции и Турции в рамках подготовки к возможной отправке войск на Украину, передает РИА «Новости».

«Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска», – заявили в нидерландском военном ведомстве.

Военно-воздушные силы королевства задействовали в маневрах истребители F-35 и вспомогательный персонал. Кроме того, министерство обороны Нидерландов предоставляет штабных специалистов и обеспечивает специализированную поддержку многонациональных учений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военные маневры «коалиции желающих» стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

Во вторник европейские страны из «коалиции желающих» запланировали проведение учений для отработки ввода войск на украинскую территорию.

Министерство обороны Британии сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в маневрах под эгидой многонациональных сил.