Tекст: Ольга Иванова

Партия «Действие и солидарность» (ПДС) на прошедшем в воскресенье съезде скорректировала свои стратегические цели, исключив из них вступление в Евросоюз, передает РИА «Новости». Ранее, в 2022 году, политическая сила планировала привести страну в ЕС к 2030 году, а перед парламентскими выборами 2025 года обещала полноправное членство уже в 2028 году.

«В программе на 2025–2029 годы мы прямо поставили перед собой цель содействовать: 1) Модернизации государственного управления и улучшению услуг для граждан; 2) Повышению экономической конкурентоспособности страны; 3) Превращению нашей страны в надежного партнера, который вносит вклад в региональный мир и безопасность; 4) Приближению Республики Молдова к европейским стандартам жизни», – заявил председатель партии и спикер парламента Игорь Гросу.

Политик добавил, что в 2028 году на президентских выборах должен победить новый кандидат от ПДС, которому предстоит подписать указ о вступлении в ЕС. Однако точные сроки этого события Гросу не назвал. На этом же съезде он был переизбран на пост председателя партии как единственный кандидат.

Отношение граждан к евроинтеграции остается неоднозначным. На референдуме в октябре 2025 года сторонники вступления в ЕС победили с минимальным перевесом (50,46% против 49,54%) исключительно благодаря голосам диаспоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала результаты свидетельством глубокого раскола в молдавском обществе.

Статус стран-кандидатов в ЕС был предоставлен Молдавии и Украине в июне 2022 года. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что этот шаг носил преимущественно символический характер для поддержки Кишинева и Киева в их противостоянии с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Молдавии Майя Санду запланировала завершение переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года.

В апреле текущего года вице-спикер Европарламента Виктор Негреску призвал ускорить процесс обсуждения интеграции республики.

В начале июня бывший молдавский премьер-министр Ион Кику назвал невозможным присоединение государства к европейскому сообществу до 2030 года.