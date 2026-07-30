Приставы взыскали с Гарика Харламова долги за нарушения ПДД

Tекст: Дарья Григоренко

В отношении артиста возбудили сразу три исполнительных производства. Сумма каждого взыскания составляет 750 рублей, а общая задолженность достигла 2250 рублей. Документы были официально оформлены 29 июля, передает РИА «Новости».

Ранее государственные органы уже пытались получить долги с подмосковной компании, где числится шоумен. В 2024 году приставы планировали взыскать страховые взносы и пени.

Однако то производство пришлось полностью прекратить. Специалистам не удалось установить точное местонахождение должника, найти его имущество или обнаружить доступные денежные средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее судебные приставы завели на певицу Ларису Долину исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа ГИБДД.

В начале текущего года ведомство начало принудительно взыскивать долги за нарушения правил дорожного движения с рэпера Гуфа.