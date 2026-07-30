Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.2 комментария
Иранские беспилотники атаковали военную базу США в Бахрейне
Вооруженные силы Исламской республики поразили критическую инфраструктуру американской авиабазы Шейх-Иса с помощью ударных дронов в рамках масштабной ответной операции.
Иранские военные отчитались об успешном поражении инфраструктуры базы США Шейх-Иса на территории Бахрейна, передает ТАСС.
«На двадцать шестом этапе операции <…> ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали места дислокации американских военнослужащих в Иордании.
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