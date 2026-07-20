В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.6 комментариев
Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.
Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.
Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.
Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.
Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.
Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.