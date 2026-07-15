Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
КСИР заявил о поражении базы 5-го флота США на Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе на Бахрейне уничтожены, сообщило агентство Fars.
Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке на инфраструктуру Пятого флота Соединенных Штатов, передает ТАСС. Целью стали ключевые объекты военного назначения.
В результате операции оказались уничтожены топливные резервуары американской базы. Кроме того, серьезный урон нанесен центру управления и командования.
Под удар также попали крупные склады запасных частей и военной техники. Информацию об успешном выполнении боевой задачи первоначально распространило иранское агентство Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции объявил о начале военной операции против американских баз на Бахрейне.
В тот же день иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами военные корабли США у побережья королевства.
Месяцем ранее Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении комплекса зданий штаба Пятого флота.