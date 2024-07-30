Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».24 комментария
Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже
Эрдоган отказался ехать на открытие Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».
Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.