Эрдоган объяснил отказ ехать на открытие Олимпиады в Париже

Эрдоган отказался ехать на открытие Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды

Tекст: Валерия Городецкая

По словам турецкого лидера, 13-летняя внучка попросила его не ехать на мероприятие, потому что «там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», передает РИА «Новости».

Эрдоган также заявил, что намерен созвониться с папой Римским и поделиться с ним критикой позора, который был продемонстрирован на открытии Игр. По его мнению, шоу оскорбило христиан и мусульман, а «ЛГБТ-лобби» захватило западный мир.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.