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    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    16 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    27 октября 2026, 03:43 • Новости дня

    Сняты ограничения на работу аэропорта Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    В московском аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Внуково.

    Силы ПВО за понедельник уничтожили 37 украинских дронов над регионами России. Минобороны сообщило, что за сутки были сбиты две авиабомбы и 581 дрон ВСУ.

    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

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    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    27 октября 2026, 01:33 • Новости дня
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»

    Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольство России в Ереване возмутилось высказыванием губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «иванах», сравнив его с лексиконом немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    «С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.

    Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.

    В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

    Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.

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    26 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Россия отвергла выводы независимой комиссии ООН по Украине

    Постпредство России при ООН не признало доклад комиссии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянное представительство России при ООН заявило об отказе признать мандат и выводы Независимой международной комиссии организации по расследованию событий на Украине из-за использования фальсифицированных данных.

    Поводом для реакции послужил представленный Генеральной Ассамблее ООН доклад комиссии, в котором содержатся обвинения в адрес Москвы, передает ТАСС.

    «Россия не признает мандат этой комиссии, созданной голосованной резолюцией политизированного органа – Совета ООН по правам человека. Свои выводы комиссия базирует на фальсифицированных данных, предоставляемых украинскими властями через присутствие Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Киеве», – отметили в российском постпредстве.

    Российские дипломаты подчеркнули потерю нейтральности представительством УВКПЧ. По их словам, структура превратилась в инстанцию для легитимизации инсинуаций в адрес России, притом что преступления Вооруженных сил Украины полностью игнорируются.

    В постпредстве отметили, что существование и деятельность подобной комиссии свидетельствуют о кризисных явлениях в работе всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о финансировании западными спонсорами Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине. В начале октября посол Мирошник указал на отказ сотрудников УВКПЧ посещать места ударов Вооруженных сил Украины.

    При этом в 2025 году десятки стран в Совете ООН по правам человека отказались поддержать продление мандата комиссии по расследованию украинских событий.

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    26 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро

    МВД не подтвердило информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

    Полиция опровергла сообщения об уколе женщины шприцем в московском метро
    @ Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация, что женщину в московском метро якобы уколол шприцем неизвестный, не нашла подтверждения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В среду в полицию поступило заявление от девушки, что на станции метро «Новаторская» неизвестный мужчина уколол ее шприцем. Полицейские провели проверку по данному сообщению, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

    «В ходе получения объяснения стражами порядка заявительница уточнила, что непосредственно момента укола не видела, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Девушка была осмотрена медицинским работником. По результатам осмотра следов уколов не обнаружено», – заявили в ведомстве.

    Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, а также установили и опросили мужчину, на которого указала девушка. Анализ видео показал, что он находился далеко от нее и не имел при себе колющих предметов. В ведомстве подчеркнули, что информация о происшествии не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве назначил 14 суток административного ареста руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    В том же месяце мать школьника, прокатившегося на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, привлекли к административной ответственности.

    В прошлом году жительнице Москвы назначили штраф после нападения на другую пассажирку в московском метро.

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    26 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС

    Захарова: Зеленский ударами по ЗАЭС хочет создать зону радиационного заражения

    Tекст: Денис Тельманов

    Цель Владимира Зеленского при ударах по Запорожской АЭС состоит в увеличении числа жертв и создании зоны радиационного заражения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил о попытках украинских войск устроить экономическую блокаду станции.

    В среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала этот удар угрозой ядерной безопасности.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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