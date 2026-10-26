  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    @ FEDERICO PERRUOLO/EPA/ТАСС

    26 октября 2026, 11:56 Мнение

    Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Маск назвал спутники Starlink законной целью ответного удара России
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты

    В политической науке достаточно давно была сформулирована почти универсальная формула любого массового политического протеста – превышение желаний населения над его реальными экономическими возможностями. Эта мысль впервые была высказана в 1831 году французским историком и политиком Алексисом де Токвилем в трактате «Демократия в Америке». Исследуя причины различных революций, он обратил внимание на парадоксальную вещь – политические взрывы часто происходят во время постепенного улучшения социально-экономических условий, а не их ухудшения, как кажется с точки зрения здравого смысла.

    Эта контринтуитивная закономерность позволила исследователям в дальнейшем предположить, что причины протестов и революций надо искать не столько в объективных экономических условиях, сколько в том, как эти условия воспринимаются и переживаются. Закономерность, описанная французским мыслителем, стала известна в науке как «закон Токвиля» и была формализована политическими социологами как ускорение роста желаний населения относительно возможностей медленно восстанавливающихся экономики и общества. Аппетит, как известно, приходит во время еды.

    В дальнейшем эта идея получила развитие в рамках политико-социологической теории так называемой относительной депривации. Основная мысль этой теории – опасно не обнищание населения как таковое (депривация), опасен именно разрыв между желаниями и возможностями (именно поэтому депривация и относительная). Если население начинает хуже жить, но воспринимает это как временные трудности и имеет идеологическую мотивацию потерпеть – взрыва не происходит. 

    Данный подход достаточно резко контрастирует с классическими левыми теориями революций, которые утверждали, что ухудшения жизненных условий как такового достаточно для начала протестов.

    С точки зрения изложенной выше теории ситуация во Франции и других странах ЕС напоминает идеальный шторм – так называемую прогрессирующую депривацию, при которой, с одной стороны, экономические возможности населения уменьшаются, а ожидания парадоксальным образом растут.

    Стагнация еврозоны – тема достаточно хорошо исследованная, однако стоит напомнить, что одной из фундаментальных причин этой ситуации является политически мотивированный отказ от относительно дешевых российских энергоносителей и следующая за этим деиндустриализация европейских экономик. Это приводит к реальному сужению возможностей населения – европейские зумеры будут вторым послевоенным поколением, которое очевидно живет хуже, чем родители. Справедливости ради надо отметить, что тренд на ухудшение жизни – скорее глобальный, и связан он со структурными изменениями в мировой экономике, однако именно власти ЕС сделали все возможное, чтобы усилить уже существующие негативные тенденции.

    Но объективные экономические реалии не приводят к автоматической коррекции желаний населения. Еще несколько десятилетий назад стало понятно, что глобальные СМИ, транслирующие, прямо скажем, нереалистичные стандарты жизни, могут выступать в качестве самостоятельного источника нестабильности в развитых странах. Современные цифровые медиа делают ситуацию еще хуже – их рекомендательные алгоритмы помещают пользователей в информационный пузырь и убеждают, что нереалистичный уровень роскоши доступен почти всем, кроме них. По статистике поколение, составляющее костяк протестующих в Европе, проводит в социальных сетях примерно шесть часов в день.

    Таким образом, для европейской молодежи складывается ситуация, в которой их сформированные глобализацией жизненные ожидания достаточно высоки, а реальные возможности экономик – подчеркнуто несправедливы. Следует вспомнить, что одним из нарративов протеста во Франции стало возмущение национальной системой Parcoursup, которая жестко увязывала возможности поступления в тот или иной университет с географией и престижем школы. Проще говоря, молодежь из депрессивных регионов лишалась даже абстрактной надежды улучшить свою жизнь. И это, пожалуй, ключевая проблема данной системы – надежду всегда стоит строго дозировать, но не убирать ее полностью.

    Неслучайно многие французские политики требуют блокировать доступ к социальным сетям в районах беспорядков – они частично уловили суть происходящего. Они говорят исключительно о демонстрационном эффекте – яркие кадры погромов включают механизм социального заражения, побуждая зрителей присоединиться. На деле же влияние новых медиа значительно глубже – сама их природа создает бесконечное чувство разочарования, выступающее триггером политической агрессии.

    Именно поэтому, если бы вдруг кто-нибудь задался бы целью дальнейшего раскачивания европейской лодки, то главной рекомендацией политологов было бы даже не негативное воздействие на экономику (ЕС тут сам отлично справляется), а усиленная трансляция образа нереалистичного успеха местному населению. Как можно больше аккаунтов и контента, рассказывающих, что в других странах трава зеленее, солнце ярче, а личную яхту может позволить себе любой инфлюэнсер. 

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    МИД: Украинские удары по городам России вредят переговорам
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Япония испытала новую дальнобойную ракету на маневрах с США
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации