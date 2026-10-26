  • Новость часаЭксперт: Новые власти Сербии не допустят деградации отношений с Москвой
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    26 октября 2026, 12:31 • Новости дня

    МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом

    Tекст: Мария Иванова

    Для повышения безопасности детей в интернете родителям стоит оформить детскую банковскую карту с установленными лимитами на траты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

    «Оформите детскую банковскую карту с лимитами на траты в день и месяц, а также с контролем за операциями», – приводит советы ведомства киберполиция.

    Отмечается, что на каникулах у детей появляется больше свободного времени, что увеличивает время, проведенное в сети. В УБК советуют уделить несколько минут совместной проверке настроек безопасности. В частности, родителям рекомендуется договориться с ребенком о времени, проводимом онлайн, и обсудить офлайн-активности.

    Ребенку необходимо объяснить, что в случае, если онлайн-знакомый просит фотографию или деньги, общение следует прекратить и сообщить об этом взрослым. Кроме того, в МВД рекомендуют настроить фильтры в браузере и приложениях, сохраняя при этом доверительный диалог с ребенком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года эксперты киберполиции напомнили об опасности раскрытия посторонним паспортных данных и кодов доступа.

    В конце прошлого года ведомство сообщило о спасении средств более 10 тыс. граждан от дистанционных мошенников.

    Ранее МВД инициировало блокировку тысяч используемых злоумышленниками телефонных номеров.

    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
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    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

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    25 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

    В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа

    Tекст: Вера Басилая

    В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщила прокуратура Ульяновской области.

    В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.

    Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.

    В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.

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    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

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    23 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    В Татарстане завели дело на мать гулявшего по кондиционеру ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери, чей двухлетний сын едва не выпал с 12-го этажа, сообщили в МВД по Татарстану.

    Инцидент произошел в сентябре в 78-м комплексе Набережных Челнов. Местные жители заметили ребенка на корзине кондиционера на 12-м этаже и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Полиция установила, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать и 24-летний отец воспитывают трех детей в возрасте от одного до трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни.

    В МВД отметили, что квартира находилась в антисанитарном состоянии, продукты отсутствовали, а у неопрятных детей обнаружили педикулез. По словам соседей, родители злоупотребляют алкоголем и часто оставляют детей без присмотра.

    Органы опеки подготовили иски о лишении обоих супругов родительских прав. Детей передали в Набережночелнинский дом ребенка для обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о проживании пятерых детей в антисанитарных условиях в Самарской области.

    В мае двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме.

    В марте двое детей выпали из окна многоэтажки в Тульской области.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

    Мурашко: Простуда является самым частым заболеванием у детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей и призвал к своевременной вакцинации.

    Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».

    «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.

    Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.

    До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.

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    24 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Иномарка сбила ребенка на переходе в Хабаровске

    Госавтоинспекция: В Хабаровске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    «Водитель Toyota Wish, двигаясь со стороны улицы Новой в сторону улицы Княжничной в районе дома 59а по улице Горького, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    Мальчик 2015 года рождения госпитализирован с травмами.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы задержали водителя в Хабаровском крае по подозрению в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей.

    На прошлой неделе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погиб годовалый ребенок.

    Также в Челябинской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали женщина и ребенок.

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    23 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    МЧС: Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Башкирии водитель автомобиля Mazda погиб после съезда в кювет, четверо несовершеннолетних, включая младенца, получили травмы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Авария произошла на 1432-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Чишминском районе, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в Max. «К сожалению, травмы получили дети 13, 11, 7 лет и новорожденный младенец. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в больницу. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте», – говорится в публикации.

    По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о семи пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Уфе.

    В прошлом месяце при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в республике погибли два человека.

    Ранее прокуратура сообщила о гибели двух человек в результате ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии.

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    23 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Звание «Мать-героиня» присвоено воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянской области Светлане Бараниченко, воспитавшей с мужем 11 детей, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни», – сообщил Ковальчук в своем канале в «Максе».

    Супруги воспитывают 11 детей, у двоих из которых уже есть свои многодетные семьи, добавил глава области.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В 2014 году Бараниченко получила Почетный знак Брянской области «Материнская слава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям из Воронежской области и Башкирии.

    В августе глава государства подписал указ о присвоении этого звания девяти женщинам из восьми субъектов страны. Летом звания «Мать-героиня» удостоилась жительница Ростовской области.

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    23 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли дети

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли несколько человек, включая детей.

    По предварительной информации, возгорание в частном доме в селе Спасском началось вечером 23 октября, сообщает прокуратура региона.

    В настоящее время прокуратура Благодарненского района занимается установлением причин и условий произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

    Во вторник Воскресенский городской суд приговорил к условному сроку жительницу Подмосковья из-за гибели детей и матери на пожаре.

    В Ростовской области при тушении возгорания в частном доме нашли тела двоих детей.

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    23 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    МЧС: При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в частном доме в Ставропольском крае погибли четыре человека, включая троих маленьких детей, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    При тушении возгорания на территории частного домовладения были обнаружены тела одного взрослого и троих детей, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство. Площадь локализованного пожара составила 60 квадратных метров.

    В доме проживали шесть человек: бабушка с сожителем, а также мать с тремя детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения. Предположительно, жертвами трагедии стали бабушка и все внуки.

    Сожитель женщины выжил, а мать детей в это время находилась в гостях в хуторе Большевик, добавили в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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