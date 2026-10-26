Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании со сформированными глобальными медиа нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.0 комментариев
МВД предложило выпустить для школьников банковские карты с суточным лимитом
Для повышения безопасности детей в интернете родителям стоит оформить детскую банковскую карту с установленными лимитами на траты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
«Оформите детскую банковскую карту с лимитами на траты в день и месяц, а также с контролем за операциями», – приводит советы ведомства киберполиция.
Отмечается, что на каникулах у детей появляется больше свободного времени, что увеличивает время, проведенное в сети. В УБК советуют уделить несколько минут совместной проверке настроек безопасности. В частности, родителям рекомендуется договориться с ребенком о времени, проводимом онлайн, и обсудить офлайн-активности.
Ребенку необходимо объяснить, что в случае, если онлайн-знакомый просит фотографию или деньги, общение следует прекратить и сообщить об этом взрослым. Кроме того, в МВД рекомендуют настроить фильтры в браузере и приложениях, сохраняя при этом доверительный диалог с ребенком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года эксперты киберполиции напомнили об опасности раскрытия посторонним паспортных данных и кодов доступа.
В конце прошлого года ведомство сообщило о спасении средств более 10 тыс. граждан от дистанционных мошенников.
Ранее МВД инициировало блокировку тысяч используемых злоумышленниками телефонных номеров.