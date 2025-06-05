МВД попросило заблокировать более 4,5 тыс. номеров мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

МВД России обратилось к операторам связи с постановлениями о приостановлении обслуживания более 4,5 тыс. абонентских номеров, которые, по данным ведомства, применялись для дистанционного мошенничества, указала Волк в своем Telegram-канале.

Колл-центры иностранных преступников все чаще арендуют аккаунты популярных сервисов обмена сообщениями для совершения противоправных звонков по России, добавила она.

Целью рассылки постановлений, по словам представителя ведомства, является предотвращение дальнейших мошеннических действий, а также пресечение их через технические меры.

Аренда аккаунтов для противоправных целей может быть квалифицирована как соучастие в преступлении с соответствующей уголовной ответственностью, предупредила Волк.

За первые четыре месяца 2025 года число преступлений с использованием мессенджеров увеличилось на 46%, добавила она.

Ранее в России начала работу система, позволяющая за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.