Супрематический сервиз по дизайну Малевича продан в Швеции за 3 тыс. долларов

Tекст: Ольга Иванова

Изначально лот оценивался в 1,8–2 тыс. долларов. На аукционе Bukowskis сервиз ушел за 3 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Сервиз, датированный 1923 годом, состоит из чайника и двух чашек.

Идея супрематизма, в духе которого выполнена работа, заключается в отказе от изображения реальных предметов и доминировании геометрической формы. Чайник имеет сложную архитектурную форму, а чашки напоминают разрезанный пополам цилиндр: одна их сторона округлая, а другая – плоская.

Работа украшена минималистичным рисунком из черных, серых и красных линий. На внешней стороне основания изделий имеется клеймо Ломоносовского фарфорового завода (сейчас – Императорский фарфоровый завод) и подпись Малевича.

Первые экземпляры этого футуристического сервиза были выпущены ограниченным тиражом в 1923 году на том же заводе. Оригинальные изделия 1920-х годов хранятся в Государственном Эрмитаже и Русском музее и представляют собой исключительную музейную ценность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аукционный дом Bukowskis сообщил о выставлении на торги созданного по дизайну Малевича чайного сервиза.

На прошлой неделе принадлежавший дочери российского императора Николая I Ольге Николаевне сервиз продали на торгах в Париже за 355 тыс. долларов.