Созданный по дизайну Малевича чайный сервиз выставили на торги в Стокгольме

Чайный сервиз по дизайну Малевича выставили на торги в Стокгольме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сервиз датирован 1923 годом, его оценивают в 1,8–2 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Набор состоит из чайника сложной архитектурной формы и двух чашек, напоминающих разрезанный пополам цилиндр. Он выполнен в духе супрематизма, который предполагает отказ от изображения реальных предметов и доминирование геометрической формы. Набор украшен минималистичным рисунком из черных, серых и красных линий.

На внешней стороне основания изделий есть клеймо Ломоносовского фарфорового завода (ныне Императорский фарфоровый завод) и подпись Малевича.

Первые экземпляры этого сервиза выпустили ограниченным тиражом в 1923 году на том же заводе. Оригинальные изделия хранятся в Эрмитаже и Русском музее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уникальный чайно-кофейный сервиз дочери российского императора Николая I Ольге Николаевне продали на торгах в Париже за 355 тыс. долларов.

Также сапфир Российского императорского дома Романовых выставили на продажу в Женеве.

Кроме того, эксклюзивное яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне.