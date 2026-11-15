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Созданный по дизайну Малевича чайный сервиз выставили на торги в Стокгольме
Чайный сервиз по дизайну Малевича выставили на торги в Стокгольме
Созданный по дизайну мастера русского авангарда Казимира Малевича супрематический чайный набор из белого фарфора выставят на торги в Стокгольме в ноябре, сообщил аукционный дом Bukowskis.
Сервиз датирован 1923 годом, его оценивают в 1,8–2 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Набор состоит из чайника сложной архитектурной формы и двух чашек, напоминающих разрезанный пополам цилиндр. Он выполнен в духе супрематизма, который предполагает отказ от изображения реальных предметов и доминирование геометрической формы. Набор украшен минималистичным рисунком из черных, серых и красных линий.
На внешней стороне основания изделий есть клеймо Ломоносовского фарфорового завода (ныне Императорский фарфоровый завод) и подпись Малевича.
Первые экземпляры этого сервиза выпустили ограниченным тиражом в 1923 году на том же заводе. Оригинальные изделия хранятся в Эрмитаже и Русском музее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уникальный чайно-кофейный сервиз дочери российского императора Николая I Ольге Николаевне продали на торгах в Париже за 355 тыс. долларов.
Также сапфир Российского императорского дома Романовых выставили на продажу в Женеве.
Кроме того, эксклюзивное яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне.