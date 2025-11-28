Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне

Одно из редчайших яиц Фаберже – знаменитое «Зимнее яйцо» – будет выставлено на аукционе в Лондоне, сообщает AP.

Эксперты аукционного дома Christie’s оценивают уникальный лот более чем в 20 млн фунтов (примерно 26,4 млн долларов). На сегодняшний день из всех императорских яиц Фаберже лишь семь находятся в частных коллекциях.

Изделие высотой около 10 см выполнено из тончайшего горного хрусталя с платиновым орнаментом в виде снежинок и инкрустировано 4,5 тыс. миниатюрных бриллиантов. Внутри скрыта миниатюрная корзинка с цветами из кварца – символом весны.

Яйцо было создано по заказу Николая II в 1913 году для матери – Марии Федоровны, автором выступила дизайнер Алма Пиль, одна из двух женщин во всем наследии Фаберже, чьи работы дошли до наших дней. Второе ее яйцо сейчас принадлежит британской королевской семье.

Впервые «Зимнее яйцо» было продано в 1920-х для пополнения советской казны, позже считалось утраченным, но вновь появилось на аукционе Christie’s в 1994 году и тогда ушло за более чем 7 млн швейцарских франков.

В 2002 году яйцо было перепродано за 9,6 млн долларов, а теперь эксперты прогнозируют, что лот может побить нынешний рекорд стоимости императорских яиц Фаберже – 18,5 млн долларов, установленный в 2007 году.

В мире сейчас известно о 43 сохранившихся императорских яйцах Фаберже, большинство из которых находятся в музеях.

В 2022 году министерство юстиции США заявило, что на изъятой яхте российского бизнесмена якобы было найдено яйцо Фаберже.

В том же году на вилле в немецком Тегернзее правоохранители якобы обнаружили редкие ювелирные изделия, сообщалось, что они могут оказаться яйцами Фаберже, при этом их подлинность уточняется.