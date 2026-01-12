Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.2 комментария
Школьник в Киеве напал с ножом на учителя и ученика
В одной из школ Киева ученик с ножом атаковал учительницу и одноклассника, оба пострадавших сейчас получают медицинскую помощь, сообщила киевская полиция.
Ученик киевской школы утром 12 января атаковал учительницу и одноклассника с ножом, передает ТАСС.
Как сообщили в столичной полиции, инцидент произошел около 08:45 по местному времени. По предварительным данным, школьник принес нож в учебное заведение и совершил нападение.
Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь, уточнили правоохранители.
Ранее в Петербурге предъявлены обвинения по делу о нападении на учителя в школе ученику, который ударил ножом учительницу. Сотруднице охраны также предъявлены обвинения за то, что она не обеспечила безопасность.