18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.26 комментариев
В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учителя школьнику и охране
В Санкт-Петербурге по делу о нападении на учителя в школе предъявлены обвинения как ученику, который ударил ножом учительницу, так и сотруднице охраны, не обеспечившей безопасность, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
В Петербурге предъявлены обвинения по делу о нападении на учительницу ученику и сотруднице охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, 15-летний школьник 15 декабря нанес своей учительнице ножевые ранения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по соответствующей статье уголовного кодекса.
Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о выборе меры пресечения для подростка. Кроме того, обвинение предъявлено сотруднице охранной фирмы, работавшей в школе. По данным следствия, она не досмотрела школьника, несмотря на сигнал металлодетектора, позволив ему пройти в здание с ножом.
Женщина признала свою вину. Сейчас ведется активное расследование: уже допрошены потерпевшая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.
Ранее школьник частично признал вину в нападении на учителя, но отрицал наличие конфликта.
По факту нападения на учителя в одной из школ Петербурга было заведено уголовное дело.
В результате происшествия учительница получила тяжелые рваные раны спины.