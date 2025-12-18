Ученик частично признал вину в нападении на учителя в школе Петербурга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Учащемуся инкриминируют покушение на убийство, указало ведомство в Telegram-канале.

Он частично признал вину, но пояснил, что у него не было конфликта с учителем.

В скором времени ему изберут меру пресечения.

Напомним, в Петербурге школьник напал на преподавателя, учительница получила рваные раны. Возбуждено уголовное дело. Директор школы заявила, что у пострадавшей не было открытого конфликта с учащимся.