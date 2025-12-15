Директор школы в Петербурге рассказала об учителе и напавшем на нее ученике

Tекст: Валерия Городецкая

«Учительница – молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель. Она у этого мальчика всего с сентября преподает. Конфликта никакого не было», – отметила Бабак, передает ТАСС.

По ее словам, ученик характеризуется как спокойный, замкнутый, средний по учебе. За прошедший год он получил только три тройки, серьезных трудностей в обучении не испытывал, общался со сверстниками и играл в шахматы.

Директор подчеркнула, что несмотря на инцидент, образовательный процесс в школе продолжается в обычном режиме, обстановка остается спокойной.

Напомним, учительница получила рваные раны спины при нападении школьника в Петербурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.