Директор школы в Петербурге рассказала об учителе и напавшем на нее ученике
Директор средней школы № 191 Светлана Бабак заявила журналистам, что у пострадавшей учительницы не было открытого конфликта с напавшим школьником.
«Учительница – молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель. Она у этого мальчика всего с сентября преподает. Конфликта никакого не было», – отметила Бабак, передает ТАСС.
По ее словам, ученик характеризуется как спокойный, замкнутый, средний по учебе. За прошедший год он получил только три тройки, серьезных трудностей в обучении не испытывал, общался со сверстниками и играл в шахматы.
Директор подчеркнула, что несмотря на инцидент, образовательный процесс в школе продолжается в обычном режиме, обстановка остается спокойной.
Напомним, учительница получила рваные раны спины при нападении школьника в Петербурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.