Актриса британских сериалов Элизабет Келли умерла на 105 году жизни

Актриса британских сериалов Элизабет Келли умерла в 104 года

Tекст: Катерина Туманова

Помимо более ста эпизодов сериала «Жители Ист-Энда», Элизабет Келли снялась во множестве британских сериалов, включая «Грейндж-Хилл», «Эммердейл», «Сердцебиение» и «Счёт».

Келли также сыграла эпизодическую роль в независимом фильме «Круглосуточные тусовщики» вместе со Стивом Куганом.

Газета The Sun сообщает, что актриса, предположительно, скончалась в Рождество. Её похороны состоятся 17 февраля, частная церемония пройдёт в церкви Святого Петра в Скарборо.

Отец Эдди Губбинс из церкви Святого Петра сообщил газете, что актриса последние несколько лет проживала в различных домах престарелых.

«В конце она скончалась очень мирно. Она была прекрасной и очень доброй женщиной. Она была слишком слаба для церкви, поэтому мы приехали к ней в дом престарелых… это было в начале декабря», – сказал он.

Газета добавила, что режиссёр сериала «Жители Ист-Энда» и других сериалов Питер Роуз тоже скончался.

«С большой грустью сообщаю, что наш замечательный друг, Питер Роуз, умер в прошлые выходные. Я познакомился с ним, когда мы вместе работали над Howards Way в 1980-х годах», – сообщил друг Роуза, сценарист и писатель Гарри Даффин.