    Европа опошлила значение атомной бомбы

    @ xblickwinkel/McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    3 февраля 2026, 11:44 Мнение

    Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Дискуссия о том, является распространение ядерного оружия благом или угрозой для международной стабильности, ведется практически с появления этого убийственного вооружения. Конфликтующие точки зрения звучат каждая по-своему убедительно.

    Сторонники того, чтобы своя атомная бомба появилась у максимального большего количества стран мира, настаивают: «ядерка» представляет собой, в первую очередь, инструмент взаимного сдерживания. Она дает спокойствие тем, кто слабее и заставляет более могущественных обращаться к дипломатии, а не к силе.

    Множество ученых вполне серьезно думают, что обладание ядерным оружием снизит количество войн просто потому, что государства не будут доводить свои конфликты до того уровня, за которым стоит полное или даже частичное взаимное уничтожение. В качестве примера приводятся противостояние СССР и США в холодную войну, а также современные отношения Индии и Пакистана, где обретение обеими сторонами самого страшного вида вооружений позволило, как считается, прекратить между ними действительно масштабные войны.

    Противники этого подхода считают, что ядерное оружие может быть доверено исключительно узкому кругу государств, способных, в силу совершенства своей системы управления, компетентно им распоряжаться. При этом, большинство стран мира не имеют опыта обладания подобным оружием, не знают правил игры в этой сфере и могут допустить роковые ошибки просто по причине собственной безответственности.

    Иными словами – доминирующая тут логика вполне укладывается в главное правило пожарной безопасности – «спички детям не игрушка». Примеров, когда такое бы случилось, у нас нет и это вызывает резонные подозрения, что разговоры об опасности распространения ядерного оружия – просто способ сохранить монополию на него в руках ограниченного количества государств.

    Так что четкого и однозначного ответа на вопрос, стабилизирует ли распространение ядерных вооружений ситуацию мире или сделает ее еще более рискованной, пока нет. Однако жизнь не стоит на месте: обладателями такого оружия уже стали Индия и Пакистан, официально объявила КНДР, считается, то своя атомная бомба есть у Израиля, хотя официально правительство этой страны такого не подтверждало.

    Сейчас дискуссия подогревается внешнеполитическим поведением США и кризисом в отношениях Вашингтона и его европейских союзников. Так несколько дней назад о необходимости для Бразилии серьезно подумать о собственной ядерной бомбе заговорили авторитетные, хотя и бывшие, дипломаты этой страны. Поводом стала, что неудивительно, новая политика США, объявивших все Западное полушарие зоной своего исключительного влияния.

    Но намного более громкими стали здесь европейцы. Из Европы раздаются призывы распространить французский и британский ядерный «зонтики» на все европейские страны НАТО. Об этом официально говорил президент Франции Эммануэль Макрон, несколько дней назад заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, видный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. 

    При этом в последнем случае обоснование выглядело несколько противоречиво, если не курьезно. С точки зрения одного из самых формально авторитетных европейцев, получение Евросоюзом собственного ядерного сдерживания необходимо в качестве способа самоутверждения в глазах США, России и Китая. А его родная Германия могла бы взять на себя роль «строителя мостов» между Европой и США в ядерном вопросе, чтобы американцы не дай Бог не подумали, что союзники собираются обойтись в будущем своими силами.

    Такая постановка вопроса показывает нам одновременно то, до какой степени интеллектуального упадка дошли крупнейшие соседи России на Западе, и насколько сместилось там понимание роли атомной бомбы в современном мире.

    Во-первых, потому что рассуждения о нужности для Европы своего ядерного «зонтика» не имеют никакого отношения к международной безопасности.

    Ядерное оружие всегда было важным для государств, которые действительно имеют дело с угрозой своему существованию: наиболее яркие примеры тут – это Северная Корея и Израиль. В определенном смысле Пакистан, поскольку он по демографическим масштабам никогда не сможет на равных противостоять основному противнику – Индии. Для СССР в свое время создание ядерного оружия было средством предотвратить практически неизбежное лобовое столкновение с США, а в 1960-1970е годы – сдерживать Китай от слишком наступательной стратегии.

    Но сложно представить, что какая-либо из крупных стран мира намеревается представлять собой Старому свету угрозу такого масштаба, что для ее отражения стоило бы рисковать ядерным апокалипсисом. Единственное, что соседи европейцев, Россия – в первую очередь, хотят – это чтобы сама Европа прекратила вмешиваться в их внутренние дела, создавать угрозы для безопасности и разрушать международные экономические связи. В Германии, Франции и остальных странах Евросоюза это очень хорошо осознают. Но продолжают делать вид, что нуждаются в настолько могущественном средстве защиты от внешнего мира.

    Во-вторых, со всей очевидностью европейские разговоры о собственной атомной бомбе – это не более чем проявления разногласий внутри т.н. коллективного Запада, вошедшего сейчас в фазу явного кризиса.

    Резкие изменения американской риторики пока не повлекли за собой существенных практических шагов: администрация Трампа говорит о сокращении присутствия в Европе, давит на своих союзников по вопросу Гренландии и Украины, но не собирается выводить из Евросоюза свои собственные ядерные вооружения.

    Однако США смогли спровоцировать у европейцев яркую суетливую реакцию. Частью этой суеты и стали призывы Макрона, поддержанные видными германскими мыслителями. Повторим, для Европы разговоры об атомной бомбе – это не более чем тактический, даже риторических ход в тех препирательствах, которые она сейчас ведет с Вашингтоном. Не более того.

    Тот же Макрон, если дойдет до дела, совершенно точно не согласится отдать контроль над французским ядреным оружием в руки немцев или, того хуже, брюссельской бюрократии. То же самое будет с британцами – они вообще не большие любители брать на себя риски, скорее специалисты по тому, чтобы толкать других под каждый приближающийся автобус.

    Но поговорить об этом готовы в Европе практически все: просто потому, что не воспринимают серьезно даже самые потенциально драматические вещи в мире. В Европе настолько привыкли не иметь никакого реального влияния на международные дела и свое собственное положение, что готовы рассуждать о ядерном оружии просто пытаясь в очередной раз «припугнуть» американцев. Как будто бы те не знают истинную цену таких разговоров.

    Но мы видим, что Европа стала тем самым неопытным и безответственным игроком, в случае с которым распространение ядерного оружия действительно может рассматриваться остальными в качестве угрозы. Парадоксально, что самый «заслуженная» участница глобального общения, создательница всей современной системы международного права оказывается на наших глазах намного более культурно отстающей, чем ее прежние колониальные владения в Азии или Латинской Америке.

    В международной политике ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Обладание такими вооружениями несет за собой колоссальную ответственность и не может становиться предметом мелких политических спекуляций в расчете на медийный эффект. И будет очень здорово, если понимание этого вернется до того, как мы действительно окажемся у грани всеобщей катастрофы. 

    Зачем США ослабляют доллар

    Американская валюта в последние месяцы переживает значительное падение. Но руководство Белого дома этот процесс не пугает, наоборот, Дональд Трамп дает понять, что поддерживает ослабление доллара. Какие процессы влияют на курс американской валюты – и почему его понижение в итоге навредит значительной части американцев? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает к иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

