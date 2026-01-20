  • Новость часаЛавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    В Давосе торгуют страхом и унижением

    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    20 января 2026, 11:00 Мнение

    В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Комическое бегство из Гренландии только туда направленных 15 немецких военных и начинающийся экономический форум в Давосе  – это явления одного порядка, схожие по природе, характеру и даже масштабу. В обоих случаях мы имеем дело с продолжающимся внутренним кризисом у тех, кто еще совсем недавно спокойно определял судьбу человечества. А политическая суета вокруг гренландской проблемы или дискуссии в Давосе – только площадки, где мир за этим кризисом наблюдает.

    При этом стороны ведут себя одинаково суетливо и претендуют на большее, чем они заслуживают. Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном. И новыми угрозами давят на уже изрядно расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. Европейцы, со своей стороны, сочетают покорность с тактическими взбрыкиваниями. Получается это у них довольно смешно: именно так выглядят сейчас маневры в Гренландии, откуда сбежали немецкие военные. Именно так европейские политики будут смотреться в ходе всех дебатов на швейцарском горном курорте.  

    Остальной мир на все это смотрит отчасти с недоумением – все-таки привыкли к сильному и неделимому Западу, а отчасти с сочетанием злорадства и любопытства. При этом особого ужаса перед Трампом никто за пределами Европы, похоже, не испытывает: он уже доказал, что может бить только самых беззащитных, да и то весьма осторожно. И только Старый Свет распространяет это липкое чувство страха вокруг себя, всячески засоряя им глобальное информационное пространство.

    Поэтому нет оснований думать, что предстоящие дискуссии на давосском форуме произведут хоть что-то, касающееся действительно глобальной повестки или проблем. Страны Запада создали этот форум, они десятилетиями использовали его для коммуникации с остальным человечеством, а теперь они превращают его в площадку для внутренних разборок – вполне логичная судьба для такого рода сборища.

    Как говорила по совершенно другому поводу наша великая поэтесса Анна Ахматова: «Их премия, они и решают, кому давать». Так и с давосским форумом – он изначально принадлежит Западу, и ему решать, что окажется в центре повестки. Другое дело, что приедут понаблюдать и порешать тактические задачи туда со всего мира: из Китая, Индии, Бразилии или стран арабского Востока. Приехали бы и мы, если бы позвали: почему, в конце концов, отказывать себе в удовольствии посмотреть вблизи на дрязги коллективного Запада?

    Так что в предстоящие несколько дней тем, кто интересуется политикой на Западе, предстоит увидеть довольно много зрелищных моментов. Американцы будут убеждать Европу принять новое положение дел, когда европейцы не просто полностью зависят от США, но не имеют даже минимального пространства для маневра.

    Забегая вперед, скажем, что завершить этот процесс может смена европейских элит на тех, кто будет более приятен американцам. Представители Европы, со своей стороны, попробуют маневрировать, пытаться понять, до каких пределов покорности их готовы довести хозяева из-за океана.

    Среди всей американской аргументации наиболее цинично звучит тезис о том, что США требуют от Европы самой позаботиться о своей безопасности. Тезис за последние месяцы стал уже привычным настолько, что никому и не приходит в голову указать на его, мягко говоря, недостоверность. В первую очередь потому, что в реальности такой проблемы не существует. Безопасность, если по учебнику, означает свободу от внешних угроз физическому существованию или основным ценностям. Но все прекрасно понимают, что у современной Европы нет врагов, которые могли бы угрожать ее существованию.

    На юге и юго-востоке она соприкасается с народами, которые либо намного слабее европейцев, либо полностью зависят от них, вроде Турции. Анкара, конечно, пытается играть в самостоятельность, но посмотрели бы мы на нее в том случае, если бы Евросоюз закрыл рынок для турецких товаров и рабочей силы.

    Единственный сосед, представляющий потенциальную угрозу для Европы такого масштаба, что ее отражение может потребовать военных, а не полицейских сил, – это Россия. Точнее, даже не сама Россия, а стратегия коллективного Запада, не представляющая нашу страну иначе чем противником или конкурентом.

    Китай, второй противник США и Европы в мировых делах, находится очень далеко географически и при всем желании не может представлять для жителей Германии, Франции или Италии никакой угрозы.

    Так что все разговоры о том, что европейцы должны сами позаботиться о своей безопасности, можно перевести на человеческий язык как «европейцы должны больше инвестировать в агрессивную политику в отношении России». Ничего больше американцам от их сателлитов в Старом Свете, на самом деле, не нужно.

    Приветствовать эти разговоры и поддакивать Трампу можно: все это звучит довольно забавно. Но нельзя и забывать о том, что в западном прочтении «безопасность Европы» – это в силу естественных причин только о способности Евросоюза больше сил тратить на борьбу с Россией.

    Для того чтобы заставить своих союзников отрабатывать отсутствие у них свободы и связанных с ней возможностей, США готовы унизить максимально Европу: именно таким актом является процесс постепенного присвоения Гренландии. Причина – полная уверенность американцев в том, что Европа никуда от них никогда не денется.

    На этом фоне европейские политики вдруг принялись пугать Трампа тем, что готовы к примирению с Россией и даже активно об этом думают. Буквально пару дней назад с таким заявлением выступил глава германского правительства, который никогда ранее не был замечен в желании договариваться с Москвой. А раньше него на тему диалога с Россией заикнулись президент Франции и, кажется, премьер-министр Италии.

    Есть основания думать, что и на полях форума в Давосе европейцы попробуют продвигать такие же идеи. Честно говоря, эти игры наших соседей на Западе являются довольно утомительными. Во-первых, за словами европейских политиков очень трудно обнаружить какое-нибудь содержание. В последние годы они сами разрушили слишком много из того, что связывало Европу и Россию, еще больше влезли в зависимость от прихотей США и выйти из этой ситуации не могут.

    Во-вторых, у европейских элит, пока они полностью не обновились, нет никаких идей о том, что за будущее они могут строить вместе с Россией, а не за ее счет. Интеллектуальная работа в Европе на нуле, а политическая среда не способствует даже ее небольшому оживлению. Так что грош цена в базарный день всем разговорам о необходимости найти «баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом».

    И единственная практическая задача, которую ставят перед собой Мерц, Мелони или Макрон, как бы смешно это ни звучало – припугнуть Трампа. Да, европейские элиты действительно дошли уже до той стадии деградации, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией. Однако и отмахиваться от них не стоит, кое-какой дипломатический смысл из новой европейской трескотни можно извлечь. В первую очередь потому, что она ненамного, но отодвигает нас от вероятности прямого столкновения с Европой.

    Мы не сомневаемся в том, что Россия даст сокрушительный отпор любой агрессии с Запада. Однако лучше без этого обойтись. И если напуганные Трампом до полусмерти европейцы, даже бессознательно, делают шаг в сторону торга, а не войны – это нужно только приветствовать. Не питая, впрочем, никаких иллюзий по поводу их стратегической враждебности к России.

    Пока стремление США к тому, чтобы установить тоталитарный контроль над своими сателлитами в Европе, приводит к кризису и внутренним спорам на Западе. Но этот кризис может скоро закончиться полным поражением европейцев. Грамотно воспользоваться переходным периодом и является важнейшей задачей России, Китая и остального здорового человечества. 

