  • Новость часаДроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    13 января 2026, 08:38 Мнение

    Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой
    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева

    Соединенные Штаты возникли в качестве крупной державы в результате территориальных захватов у тех соседей, что оказались для этого достаточно беспомощными. И нет оснований думать, что такой алгоритм поведения может измениться в американской политической культуре.

    Единственный способ обеспечить уважение своих границ – это обладать способностью по-настоящему дать сдачи: история учит тому, что США никогда не нападают на тех, кто может оказать сопротивление. А современная мировая политика показывает – Европа уже явно не относится к числу последних.

    Поэтому для США поглощение Гренландии является вопросом не «если», а «когда». Именно потому, что Европа, и маленькая Дания – это самые безобидные с точки зрения потенциального сопротивления объекты агрессии. И совершенно не имеет значения, какие формальные отношения их связывают сейчас с американцами. Намного важнее то, что отказ воспользоваться таким ничтожным положением противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Последние несколько дней мы были свидетелями целого шквала искрометных заявлений и инициатив со стороны разных представителей США: от банальных «дразнилок» в интернете, до высказываний официальных лиц или появления законопроектов в американском парламенте. Их общий смысл состоит в том, чтобы создать у Европы (и всего мира) впечатление неизбежности того, что остров перейдет под прямой контроль США.

    Недвусмысленное намерение США прибрать к рукам Гренландию приводит европейских политиков в состояние полной паники и суеты. Нелепо выглядит инициатива Германии создать совместную миссию НАТО под названием «Арктический страж». Она возникла в качестве попытки ответа на заявления президента США о том, что Гренландии якобы угрожает российское и китайское военное присутствие, а сам остров совершенно негодно охраняется. Буквально на днях предстоят прямые консультации между высшими американскими и германскими дипломатами по этому вопросу. Но мало сомнений в том, что большого отклика предложение ФРГ у Вашингтона не найдет: речь в данном случае идет не о противостоянии мифическим угрозам со стороны России, а о намерениях самих американцев.

    Напомним, что немецкая идея является копией той операции НАТО, которую блок уже несколько лет проводит на Балтийском море («Балтийский страж»). Однако Балтика вообще никак не связана с американскими военными или экономическими интересами – это, надеюсь, понимает даже самый большой тугодум в финском парламенте. Поэтому там НАТО и европейские «союзники» США могут развлекаться, как их душе угодно. Но в случае с Гренландией любые попытки играть в НАТО становятся тем, чем являются на самом деле – нелепым театром, весь смысл которого состоит в имитации угрозы и соответствующей этому внешней политике. Европейцы привыкли заниматься такой имитацией и думают, что можно попробовать и на этот раз. Вряд ли получится.

    При этом всему остальному человечеству «разборки» внутри т.н. коллективного Запада, в сущности, совершенно безразличны. Россия, Китай, Индия и остальные страны мирового большинства смотрят на них, как на очередное подтверждение того, как устроены отношения между США и их сателлитами.

    Ничего, в общем, нового мы тут не видим. А в том, что американцы готовы нарушать любые международные нормы, никто в мире и так не сомневается. С точки зрения России, ситуация не выглядит, как потенциально угрожающая нашим интересам: разместить свои вооружения на крайнем севере самого большого острова в мире американцы могут и так, а судоходству по Северному морскому пути их присутствие в Гренландии никак не угрожает. Пока у США нет флота военных ледокольных судов, и неизвестно, когда он даже теоретически может появиться

    Китайцам переход Гренландии в американские руки тоже, в сущности, совершенно безразличен. Во-первых, потому что Северного морского пути, а только он интересен китайцам с точки зрения торговли, это не угрожает. Во-вторых, военное присутствие США на острове никак не связано с китайскими интересами безопасности. А в контексте своих тайваньских интересов Пекин даже с любопытством смотрит, как американцы разрушают основы собственной империи и видимость международного права. Вернуться к правилам и нормам, или кодифицировать новые, всегда будет возможно после того, как станет понятна расстановка сил.

    Но в случае Европы оглушительная возня Вашингтона вокруг Гренландии выглядит приговором уже даже теоретическому значению европейцев в мировой политике. За несколько десятилетий европейские политики привыкли считать себя особенными на общем мировом фоне. Они сами с легкостью шли на нарушение территориального суверенитета и прав разных стран мира, однако никогда даже в мыслях не могли представить подобное в отношении себя.

    Именно в этой исключительности сателлитов США и есть, на самом деле, весь смысл того, что они громко называют «трансатлантической солидарностью» или «сообществом ценностей» стран Запада. Сейчас смертельный удар по особому положению европейцев наносят сами США. Даже если случится, в силу непредвиденных обстоятельств, что аннексия Гренландии будет отложена, сама по себе серьезная дискуссия на эту тему – уже катастрофа для европейских политиков. Это уничтожает остатки их легитимности в глазах собственных граждан и окружающего мира.

    Каждое государство нуждается в оправдании своего существования. Для России это способность отражать внешние угрозы и всегда проводить только самостоятельную внешнюю политику. Для Китая – умение организовать жизнь граждан и обеспечить их сравнительно безбедное существование, достаток. В Индии легитимность обеспечивается способностью поддерживать мир в обществе, состоящем из нескольких рас и цивилизаций. В любом случае, оправданием существования государства является его способность делать что-то самое важное в жизни людей. И полагаться при этом на собственные внутренние ресурсы и возможности.

    Но для современных государств Европы оправданием того, что они правят своими гражданами, является исключительное положение – статус, позволяющий свысока смотреть на все другие страны и цивилизации. И когда американцы лишат европейцев части их территории, они уравняют их в бесправии с жителями таких стран, как Венесуэла, Ирак или еще масса государств, на которые США безнаказанно нападают.

    В целом, складывается впечатление, что европейские политики не понимают главного – Гренландия нужна США не только для того, чтобы установить физический прямой контроль над важной для себя территорией в Арктике. Это, само собой, тоже имеет значение: в современном мире прямой контроль над территорией намного предпочтительнее, чем даже ее полноценное использование через союзников. Но самое важное, что нужно США в данной ситуации – это способность поступать так, как они сами считают нужным. Ведь пренебрежение любыми нормами кроме своих внутренних правил является источником легитимности американского государства в глазах его граждан.

    Способность просто взять и захватить что-то у слабого соседа, является исключительно важным доказательством того, что такая страна, как США действительно нужна ее обитателям. Дональда Трампа, собственно, и избрали потому, что он обещал вернуть американскую государственность в ее природное состояние. И одной Гренландией тут дело не ограничится.

    Другие материалы автора

    Главное
    Дроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    Медведев предупредил Трампа о 90-м регионе России
    Китайские СМИ: Москва и Пекин нанесли экономический удар по Японии
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Названо число ликвидированных наемников ВСУ из Колумбии
    В роддоме Новокузнецка за праздники умерли шесть младенцев
    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

    Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит то, сможет ли она устоять в итоге сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации