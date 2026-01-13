Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

Соединенные Штаты возникли в качестве крупной державы в результате территориальных захватов у тех соседей, что оказались для этого достаточно беспомощными. И нет оснований думать, что такой алгоритм поведения может измениться в американской политической культуре.

Единственный способ обеспечить уважение своих границ – это обладать способностью по-настоящему дать сдачи: история учит тому, что США никогда не нападают на тех, кто может оказать сопротивление. А современная мировая политика показывает – Европа уже явно не относится к числу последних.

Поэтому для США поглощение Гренландии является вопросом не «если», а «когда». Именно потому, что Европа, и маленькая Дания – это самые безобидные с точки зрения потенциального сопротивления объекты агрессии. И совершенно не имеет значения, какие формальные отношения их связывают сейчас с американцами. Намного важнее то, что отказ воспользоваться таким ничтожным положением противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

Последние несколько дней мы были свидетелями целого шквала искрометных заявлений и инициатив со стороны разных представителей США: от банальных «дразнилок» в интернете, до высказываний официальных лиц или появления законопроектов в американском парламенте. Их общий смысл состоит в том, чтобы создать у Европы (и всего мира) впечатление неизбежности того, что остров перейдет под прямой контроль США.

Недвусмысленное намерение США прибрать к рукам Гренландию приводит европейских политиков в состояние полной паники и суеты. Нелепо выглядит инициатива Германии создать совместную миссию НАТО под названием «Арктический страж». Она возникла в качестве попытки ответа на заявления президента США о том, что Гренландии якобы угрожает российское и китайское военное присутствие, а сам остров совершенно негодно охраняется. Буквально на днях предстоят прямые консультации между высшими американскими и германскими дипломатами по этому вопросу. Но мало сомнений в том, что большого отклика предложение ФРГ у Вашингтона не найдет: речь в данном случае идет не о противостоянии мифическим угрозам со стороны России, а о намерениях самих американцев.

Напомним, что немецкая идея является копией той операции НАТО, которую блок уже несколько лет проводит на Балтийском море («Балтийский страж»). Однако Балтика вообще никак не связана с американскими военными или экономическими интересами – это, надеюсь, понимает даже самый большой тугодум в финском парламенте. Поэтому там НАТО и европейские «союзники» США могут развлекаться, как их душе угодно. Но в случае с Гренландией любые попытки играть в НАТО становятся тем, чем являются на самом деле – нелепым театром, весь смысл которого состоит в имитации угрозы и соответствующей этому внешней политике. Европейцы привыкли заниматься такой имитацией и думают, что можно попробовать и на этот раз. Вряд ли получится.

При этом всему остальному человечеству «разборки» внутри т.н. коллективного Запада, в сущности, совершенно безразличны. Россия, Китай, Индия и остальные страны мирового большинства смотрят на них, как на очередное подтверждение того, как устроены отношения между США и их сателлитами.

Ничего, в общем, нового мы тут не видим. А в том, что американцы готовы нарушать любые международные нормы, никто в мире и так не сомневается. С точки зрения России, ситуация не выглядит, как потенциально угрожающая нашим интересам: разместить свои вооружения на крайнем севере самого большого острова в мире американцы могут и так, а судоходству по Северному морскому пути их присутствие в Гренландии никак не угрожает. Пока у США нет флота военных ледокольных судов, и неизвестно, когда он даже теоретически может появиться.

Китайцам переход Гренландии в американские руки тоже, в сущности, совершенно безразличен. Во-первых, потому что Северного морского пути, а только он интересен китайцам с точки зрения торговли, это не угрожает. Во-вторых, военное присутствие США на острове никак не связано с китайскими интересами безопасности. А в контексте своих тайваньских интересов Пекин даже с любопытством смотрит, как американцы разрушают основы собственной империи и видимость международного права. Вернуться к правилам и нормам, или кодифицировать новые, всегда будет возможно после того, как станет понятна расстановка сил.

Но в случае Европы оглушительная возня Вашингтона вокруг Гренландии выглядит приговором уже даже теоретическому значению европейцев в мировой политике. За несколько десятилетий европейские политики привыкли считать себя особенными на общем мировом фоне. Они сами с легкостью шли на нарушение территориального суверенитета и прав разных стран мира, однако никогда даже в мыслях не могли представить подобное в отношении себя.

Именно в этой исключительности сателлитов США и есть, на самом деле, весь смысл того, что они громко называют «трансатлантической солидарностью» или «сообществом ценностей» стран Запада. Сейчас смертельный удар по особому положению европейцев наносят сами США. Даже если случится, в силу непредвиденных обстоятельств, что аннексия Гренландии будет отложена, сама по себе серьезная дискуссия на эту тему – уже катастрофа для европейских политиков. Это уничтожает остатки их легитимности в глазах собственных граждан и окружающего мира.

Каждое государство нуждается в оправдании своего существования. Для России это способность отражать внешние угрозы и всегда проводить только самостоятельную внешнюю политику. Для Китая – умение организовать жизнь граждан и обеспечить их сравнительно безбедное существование, достаток. В Индии легитимность обеспечивается способностью поддерживать мир в обществе, состоящем из нескольких рас и цивилизаций. В любом случае, оправданием существования государства является его способность делать что-то самое важное в жизни людей. И полагаться при этом на собственные внутренние ресурсы и возможности.

Но для современных государств Европы оправданием того, что они правят своими гражданами, является исключительное положение – статус, позволяющий свысока смотреть на все другие страны и цивилизации. И когда американцы лишат европейцев части их территории, они уравняют их в бесправии с жителями таких стран, как Венесуэла, Ирак или еще масса государств, на которые США безнаказанно нападают.

В целом, складывается впечатление, что европейские политики не понимают главного – Гренландия нужна США не только для того, чтобы установить физический прямой контроль над важной для себя территорией в Арктике. Это, само собой, тоже имеет значение: в современном мире прямой контроль над территорией намного предпочтительнее, чем даже ее полноценное использование через союзников. Но самое важное, что нужно США в данной ситуации – это способность поступать так, как они сами считают нужным. Ведь пренебрежение любыми нормами кроме своих внутренних правил является источником легитимности американского государства в глазах его граждан.

Способность просто взять и захватить что-то у слабого соседа, является исключительно важным доказательством того, что такая страна, как США действительно нужна ее обитателям. Дональда Трампа, собственно, и избрали потому, что он обещал вернуть американскую государственность в ее природное состояние. И одной Гренландией тут дело не ограничится.