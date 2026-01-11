Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

Tекст: Евгений Поздняков

Американские военные приступили к разработке плана вторжения в Гренландию. Как сообщает The Daily Mail, такую задачу Дональд Трамп поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC). Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением Белого дома после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Однако возможная операция не находит полной поддержки в самих вооруженных силах США. Часть высшего командования выступает против идеи Трампа, заявляя, что она «будет незаконной и не получит одобрения Конгресса». Несмотря на внутренние разногласия, территориальные претензии Вашингтона вызывают серьезную озабоченность в Европе.

В ответ, по данным The Telegraph, страны ЕС и Великобритания готовятся усилить военное присутствие в Арктике, чтобы отговорить Трампа от аннексии острова. Лондон уже проводит срочные консультации с Берлином и Парижем о направлении в регион военных кораблей и самолетов.

Формально эту «защиту» планируется подать как действия против России и Китая, а британский премьер Кир Стармер «крайне серьезно» оценивают эту угрозу. Тем не менее, в Европе сомневаются, что позицию Белого дома удастся изменить. На случай, если Трамп отвергнет предложение о дополнительных силах НАТО, европейцы готовы запретить работу американских банков и технологических гигантов на своей территории.

При этом Financial Times сообщает, что страны ЕС не удовлетворены реакцией генсека НАТО Марка Рютте на угрозы Трампа захватить Гренландию. Европейских лидеров смутило его явное стремление «отмолчаться». В некоторых государствах континента задумались и о более серьезных проблемах.

Так, датская Politiken признается, что сегодня «США представляют для Европы как минимум такую же, а в чем-то и большую угрозу, чем Россия». По оценке авторов издания, эта ситуация привела к тому, что Брюссель попросту не готов бросать вызов Вашингтону по многим принципиальным темам.

На этом фоне в Брюсселе опасаются, что администрация Трампа может попытаться включить покупку Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. В России же всеобщую растерянность Европы комментируют с иронией. Сенатор Алексей Пушков пишет, что государства Старого Света вспомнили о международном праве лишь тогда, когда США заявили о претензиях на Гренландию. В то же время, во время отделения Косово или бомбардировок Югославии они об этих нормах благополучно «забывали».

«В ЕС действительно опасаются двух возможных сценариев событий: развала НАТО и победы России в конфликте на Украине. Первый свершится при условии, что между Брюсселем и Вашингтоном начнется вооруженное противостояние за Гренландию. Европейцы решат, что на них напал их же собственный вожак», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако большая часть государств ЕС предпочтет воздержаться от ответа на притязания Трампа, поскольку они будут бояться потерять защиту, предоставляемую им на случай большой войны с Россией. То есть Москва остается главным противником Лондона, Берлина, Парижа, а также брюссельской бюрократии в целом. Тем не менее,

в объединении еще есть страны, которые верят в возможность восстановления прежнего диалога с Америкой.

Таковыми, в частности, являются Германия и Британия. Лидеры этих государств считают, что трампизм – явление временное, а значит, через некоторое время трансатлантическое единство восстановится», – рассказывает собеседник.

«Во Франции и Италии придерживаются иной точки зрения, поэтому Париж и Рим выступают за начало самостоятельных попыток договориться с Москвой», – уточняет эксперт. По его оценке, страны ЕС не готовы к реальным боевым действиям, поэтому их военные не отправятся в Гренландию.

«Если американцы всерьез возьмутся за остров, то Европа попросту смирится с утратой этого региона. Никто в Брюсселе не желает прямого конфликта с США. Собственно, и с Россией вступать в непосредственную конфронтацию страны Старого света не хотят. Поэтому ждать бойцов объединения на Украине также не следует. Они окажутся там лишь при условии, что американцы решат разместить контингент в республике», – акцентирует Рар.

«Коалиция желающих» рискует сесть на шпагат, где по краям – Украина и Гренландия, отмечает политолог Алексей Нечаев. «Отправь войска на помощь первой – можно получить «Орешником» в лобешник. Славная Львовская область не даст соврать. Попробуй отправить контингент в поддержку второй – «папочка» может огорчиться и пошалить в Атлантике или поддержать местных сепаратистов в той или иной форме.

Но больше всего забавляет положение Дании:

еще вчера она хвасталась лидерством в помощи ВСУ по целому ряду критериев, а теперь печется о своей территориальной целостности. Не помню позицию Копенгагена в момент, когда НАТО рвал на куски Югославию. Однако по ней многие скучают, а вот по единой Дании вряд ли кто-то всплакнет», – сказал он

В целом же ситуация с Гренландией развивается в крайне интересном, но парадоксальном ключе, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Обе стороны наращивают медийную эскалацию: Штаты заявляют о готовности взять остров под контроль, а ЕС пытается уверить себя в возможности ответить, – отмечает эксперт. – При этом в реальный конфликт друг с другом не готовы вступить ни Вашингтон, ни Брюссель. Трамп ведет дипломатическую игру: он пытается надавить на Гренландию, пугая местных жителей перспективой бессмысленной войны».

По мнению Козюлина, параллельно идет диалог с властями Нуука о сближении с США. «Эта комбинация рассчитана на то, что общество Гренландии заявит о проблемах в ЕС, инициирует выход из союза, а Вашингтон возьмет «под крыло» молодое государство. Скорее всего, Трамп серьезно взялся за создание такой страны-сателлита. Остановить его у ЕС не выйдет, и в той или иной форме контроль США над островом придется признать. Даже если Брюссель решится на оборону Гренландии, противодействовать Штатам он не сможет», – считает он.

Эксперт также указывает на ресурсную проблему Европы:

«Она в военном плане обесточена Украиной – офису Зеленского передаются колоссальные средства. Содержать контингент в Гренландии и одновременно продолжать поставки ВСУ Евросоюз не сможет. Рано или поздно придется выбирать приоритетное направление».

«Однако за последние годы Европа внедрила в сознание граждан идею, что главный «враг свободного мира» – это Москва. Переключиться на противостояние с Вашингтоном на фоне «угрозы с Востока» будет сложно. Некоторые страны начнут продвигать такую повестку, но всеобщей она не станет, пока у власти остается либеральная правящая верхушка», – заключил Козюлин.