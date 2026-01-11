  • Новость часаВ МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    FT: Европа напугана молчанием НАТО в ответ на угрозы Трампа
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    18 комментариев
    11 января 2026, 17:30 • Политика

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    @ Henricus Luschen/IMAGO/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону?

    Американские военные приступили к разработке плана вторжения в Гренландию. Как сообщает The Daily Mail, такую задачу Дональд Трамп поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC). Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением Белого дома после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Однако возможная операция не находит полной поддержки в самих вооруженных силах США. Часть высшего командования выступает против идеи Трампа, заявляя, что она «будет незаконной и не получит одобрения Конгресса». Несмотря на внутренние разногласия, территориальные претензии Вашингтона вызывают серьезную озабоченность в Европе.

    В ответ, по данным The Telegraph, страны ЕС и Великобритания готовятся усилить военное присутствие в Арктике, чтобы отговорить Трампа от аннексии острова. Лондон уже проводит срочные консультации с Берлином и Парижем о направлении в регион военных кораблей и самолетов.

    Формально эту «защиту» планируется подать как действия против России и Китая, а британский премьер Кир Стармер «крайне серьезно» оценивают эту угрозу. Тем не менее, в Европе сомневаются, что позицию Белого дома удастся изменить. На случай, если Трамп отвергнет предложение о дополнительных силах НАТО, европейцы готовы запретить работу американских банков и технологических гигантов на своей территории.

    При этом Financial Times сообщает, что страны ЕС не удовлетворены реакцией генсека НАТО Марка Рютте на угрозы Трампа захватить Гренландию. Европейских лидеров смутило его явное стремление «отмолчаться». В некоторых государствах континента задумались и о более серьезных проблемах.

    Так, датская Politiken признается, что сегодня «США представляют для Европы как минимум такую же, а в чем-то и большую угрозу, чем Россия». По оценке авторов издания, эта ситуация привела к тому, что Брюссель попросту не готов бросать вызов Вашингтону по многим принципиальным темам.

    На этом фоне в Брюсселе опасаются, что администрация Трампа может попытаться включить покупку Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. В России же всеобщую растерянность Европы комментируют с иронией. Сенатор Алексей Пушков пишет, что государства Старого Света вспомнили о международном праве лишь тогда, когда США заявили о претензиях на Гренландию. В то же время, во время отделения Косово или бомбардировок Югославии они об этих нормах благополучно «забывали».

    «В ЕС действительно опасаются двух возможных сценариев событий: развала НАТО и победы России в конфликте на Украине. Первый свершится при условии, что между Брюсселем и Вашингтоном начнется вооруженное противостояние за Гренландию. Европейцы решат, что на них напал их же собственный вожак», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако большая часть государств ЕС предпочтет воздержаться от ответа на притязания Трампа, поскольку они будут бояться потерять защиту, предоставляемую им на случай большой войны с Россией. То есть Москва остается главным противником Лондона, Берлина, Парижа, а также брюссельской бюрократии в целом. Тем не менее,

    в объединении еще есть страны, которые верят в возможность восстановления прежнего диалога с Америкой.

    Таковыми, в частности, являются Германия и Британия. Лидеры этих государств считают, что трампизм – явление временное, а значит, через некоторое время трансатлантическое единство восстановится», – рассказывает собеседник.

    «Во Франции и Италии придерживаются иной точки зрения, поэтому Париж и Рим выступают за начало самостоятельных попыток договориться с Москвой», – уточняет эксперт. По его оценке, страны ЕС не готовы к реальным боевым действиям, поэтому их военные не отправятся в Гренландию.

    «Если американцы всерьез возьмутся за остров, то Европа попросту смирится с утратой этого региона. Никто в Брюсселе не желает прямого конфликта с США. Собственно, и с Россией вступать в непосредственную конфронтацию страны Старого света не хотят. Поэтому ждать бойцов объединения на Украине также не следует. Они окажутся там лишь при условии, что американцы решат разместить контингент в республике», – акцентирует Рар.

    «Коалиция желающих» рискует сесть на шпагат, где по краям – Украина и Гренландия, отмечает политолог Алексей Нечаев. «Отправь войска на помощь первой – можно получить «Орешником» в лобешник. Славная Львовская область не даст соврать. Попробуй отправить контингент в поддержку второй – «папочка» может огорчиться и пошалить в Атлантике или поддержать местных сепаратистов в той или иной форме.

    Но больше всего забавляет положение Дании:

    еще вчера она хвасталась лидерством в помощи ВСУ по целому ряду критериев, а теперь печется о своей территориальной целостности. Не помню позицию Копенгагена в момент, когда НАТО рвал на куски Югославию. Однако по ней многие скучают, а вот по единой Дании вряд ли кто-то всплакнет», – сказал он

    В целом же ситуация с Гренландией развивается в крайне интересном, но парадоксальном ключе, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Обе стороны наращивают медийную эскалацию: Штаты заявляют о готовности взять остров под контроль, а ЕС пытается уверить себя в возможности ответить, – отмечает эксперт. – При этом в реальный конфликт друг с другом не готовы вступить ни Вашингтон, ни Брюссель. Трамп ведет дипломатическую игру: он пытается надавить на Гренландию, пугая местных жителей перспективой бессмысленной войны».

    По мнению Козюлина, параллельно идет диалог с властями Нуука о сближении с США. «Эта комбинация рассчитана на то, что общество Гренландии заявит о проблемах в ЕС, инициирует выход из союза, а Вашингтон возьмет «под крыло» молодое государство. Скорее всего, Трамп серьезно взялся за создание такой страны-сателлита. Остановить его у ЕС не выйдет, и в той или иной форме контроль США над островом придется признать. Даже если Брюссель решится на оборону Гренландии, противодействовать Штатам он не сможет», – считает он.

    Эксперт также указывает на ресурсную проблему Европы:

    «Она в военном плане обесточена Украиной – офису Зеленского передаются колоссальные средства. Содержать контингент в Гренландии и одновременно продолжать поставки ВСУ Евросоюз не сможет. Рано или поздно придется выбирать приоритетное направление».

    «Однако за последние годы Европа внедрила в сознание граждан идею, что главный «враг свободного мира» – это Москва. Переключиться на противостояние с Вашингтоном на фоне «угрозы с Востока» будет сложно. Некоторые страны начнут продвигать такую повестку, но всеобщей она не станет, пока у власти остается либеральная правящая верхушка», – заключил Козюлин.

    Главное
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Трамп оценил идею назначить Рубио «президентом» Кубы
    В Киевской области начался новый протест из-за блэкаута
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Газпром указал на снижение запасов газа в Германии и Франции
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации