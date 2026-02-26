У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
Мурашко заявил о регистрации аналога хирургического робота «да Винчи»
Первая российская роботизированная установка для хирургии, аналог хирургического комплекса «да Винчи», зарегистрирован и может направляться в федеральные и региональные медицинские учреждения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», – цитирует Мурашко ТАСС.
Министр уточнил, что робот в первую очередь будет направляться в те учреждения, где требуется развитие высокотехнологичной медицинской помощи.
Он подчеркнул, что использование первого российского робота-хирурга позволит увеличить скорость лечения и ускорить процесс выздоровления пациентов.
