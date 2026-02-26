Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?0 комментариев
Bloomberg: Поражение лейбористов в Манчестере грозит Стармеру крахом на выборах
Парламентские выборы в пригороде Манчестера создают угрозу провала для премьер-министра Британии Кира Стармера, так как Лейбористская партия оказалась под давлением с обеих сторон политического спектра, передает Bloomberg.
Лейбористы ведут ожесточенную борьбу за сохранение места в округе Гортон и Дентон, которое они уверенно выиграли всего 19 месяцев назад, передает Bloomberg.
Опросы показывают, что правящая партия теряет популярность, уступая позиции правой партии Reform UK и «Зеленым».
В округе наблюдается явное разочарование в традиционных политических силах, доминировавших в Вестминстере на протяжении столетия. Инженер Дин Хилл заявил: «Они все попробовали – лейбористы попробовали, тори попробовали. Люди теперь готовы отправиться в великое неизвестное».
Поражение станет ударом для Кира Стармера и может предвещать крупные потери на местных выборах в мае. Если лейбористы проиграют, это будет первый случай за более чем 90 лет, когда Гортон не будет представлен членом партии в Палате общин.
Избиратели жалуются на инфляцию, преступность и проблемы с миграцией, сравнивая экономическую ситуацию в стране с Турцией. Владелец ресторана посетовал на отсутствие клиентов и постоянный рост цен, отметив сходство с турецкой экономикой, страдающей от высокой инфляции.
Партия Reform UK делает ставку на жесткую антимиграционную риторику, что находит отклик у части электората. В то же время некоторые жители планируют тактически голосовать за «Зеленых», считая их более способными победить правых, чем кандидат от лейбористов.
Ранее СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера могут привести к отставке британского премьера Кира Стармера.
Сообщалось, что Стармер рискует лишиться своего поста в ближайшие месяцы на фоне снижения популярности партии.
До этого руководство лейбористов заблокировало участие в этой избирательной кампании мэра Манчестера Энди Бернхема.