Tекст: Вера Басилая

Лейбористы ведут ожесточенную борьбу за сохранение места в округе Гортон и Дентон, которое они уверенно выиграли всего 19 месяцев назад, передает Bloomberg.

Опросы показывают, что правящая партия теряет популярность, уступая позиции правой партии Reform UK и «Зеленым».

В округе наблюдается явное разочарование в традиционных политических силах, доминировавших в Вестминстере на протяжении столетия. Инженер Дин Хилл заявил: «Они все попробовали – лейбористы попробовали, тори попробовали. Люди теперь готовы отправиться в великое неизвестное».

Поражение станет ударом для Кира Стармера и может предвещать крупные потери на местных выборах в мае. Если лейбористы проиграют, это будет первый случай за более чем 90 лет, когда Гортон не будет представлен членом партии в Палате общин.

Избиратели жалуются на инфляцию, преступность и проблемы с миграцией, сравнивая экономическую ситуацию в стране с Турцией. Владелец ресторана посетовал на отсутствие клиентов и постоянный рост цен, отметив сходство с турецкой экономикой, страдающей от высокой инфляции.

Партия Reform UK делает ставку на жесткую антимиграционную риторику, что находит отклик у части электората. В то же время некоторые жители планируют тактически голосовать за «Зеленых», считая их более способными победить правых, чем кандидат от лейбористов.

Ранее СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера могут привести к отставке британского премьера Кира Стармера.

Сообщалось, что Стармер рискует лишиться своего поста в ближайшие месяцы на фоне снижения популярности партии.

До этого руководство лейбористов заблокировало участие в этой избирательной кампании мэра Манчестера Энди Бернхема.