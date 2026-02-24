Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.15 комментариев
Володин назвал преступлением планы передачи Киеву ядерного оружия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает планы Лондона и Парижа по передаче Украине ядерного оружия уголовным преступлением и нарушением международных соглашений.
Планы Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия нарушают международное право и все существующие договоры о нераспространении, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». В эфире телеканала «Россия 24» спикер назвал такие действия уголовным преступлением.
«Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия, это уголовное преступление», – сказал Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать Киеву малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. Совет Федерации ожидает публичной реакции парламентов Британии и Франции на данные сообщения. Зампред СБ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставлять ядерное оружие Киеву.