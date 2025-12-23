Самозанятые стали платить коллекторам на 25% больше банковских должников

Самозанятые выплачивают коллекторам на 25% больше банковских должников

Tекст: Катерина Туманова

Показатель средних платежей самозанятых должников коллекторам за десять месяцев 2025 года достиг максимального значения за последние три года и составил 6 870 рублей. Прирост в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 9%, пишет «Ведомости».

По информации издания, средний платеж самозанятых должников на протяжении трех лет подряд оставался выше, чем у «классических» клиентов банков. В 2025 и 2024 годах этот показатель превышал аналогичные суммы среди розничных должников банков на 23%, а в 2023 году – на 15%.

ПКБ и ID Collect отмечают, что по итогам 10 месяцев 2025 года средний просроченный долг самозанятых должников банков и МФО достиг примерно 70 тыс. рублей, тогда как задолженность «классических» банковских клиентов составила около 217,3 тыс. рублей.

С 1 октября 2025 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам брать так называемые кредитные каникулы на шесть месяцев один раз в пять лет в течение эксперимента с налогом на профессиональный доход–до конца 2028 года.

Заемщик-самозанятый вправе подать требование о предоставлении такого льготного периода своему кредитору.

