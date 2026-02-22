«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.22 комментария
МИД Омана подтвердил переговоры США и Ирана
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что в четверг между США и Ираном пройдут переговоры.
«Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном назначены на четверг в Женеве», – написал аль-Бусаиди в соцсети X, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.
Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в Женеве в четверг могут пройти новые переговоры по ядерной программе Ирана.