  • Новость часаРосавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон нацелился на первенство по вводу войск на Украину
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    В Германии узнали о тайных переговорах по «Северному потоку»
    Во Львове задержали подозреваемую в теракте (фото)
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    20 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    38 комментариев
    22 февраля 2026, 19:40 • Новости дня

    Глава МИД Ирана объявил о новой встрече с США по ядерной сделке

    Tекст: Ольга Иванова

    В Женеве в четверг могут пройти новые переговоры по ядерной программе Ирана, где стороны обсудят предварительный вариант соглашения и возможность снятия санкций, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Переговоры между представителями Ирана и США по ядерному вопросу могут пройти в Женеве уже 26 февраля, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что стороны продолжают работу над предварительным текстом соглашения, и выразил надежду, что на предстоящей встрече будет обсуждаться уже конкретный вариант документа.

    Аракчи подчеркнул в интервью телеканалу CBS: «Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворит обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке».

    Министр отметил, что дипломатическое решение вопроса о мирном атоме для Ирана достижимо и находится в пределах досягаемости, подчеркнув: «Решением по иранской мирной ядерной программе может быть только дипломатическим. Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение».

    Аракчи предложил сосредоточиться на ключевых элементах сделки: признании исключительно мирного характера иранской ядерной программы и поэтапном снятии санкций. По его словам, после 10 лет с момента заключения СВПД иранская программа значительно продвинулась, а новая договоренность может оказаться лучше прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

    22 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    NYT сообщила о планах Ирана на случай гибели Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной в условиях возможного военного конфликта с США, сообщает The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился подготовить комплексный план на случай своей гибели или утраты связи с руководством страны, передает РБК. По данным The New York Times, Хаменеи делегировал часть своих полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности как для военного, так и для гражданского управления. Руководителям предписано назначить до четырех заместителей для сохранения управляемости в кризисной ситуации.

    Координацией ключевых решений наделен бывший спикер парламента и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, влияние которого, по информации NYT, в последние месяцы значительно выросло. В его задачи входят контроль за внутренней безопасностью, взаимодействие с союзниками и участие в переговорах с Вашингтоном по иранской ядерной программе. «Лариджани не включен в число потенциальных преемников, поскольку не является религиозным деятелем», – утверждает источник газеты.

    Во время последнего обострения с Израилем Хаменеи определил троих кандидатов на пост верховного лидера, но их имена не раскрываются. Тегеран по-прежнему оценивает риск американских ударов как высокий несмотря на дипломатические контакты, власти привели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и провели ряд учений.

    Публикация NYT появилась после сообщений Axios о том, что в администрации Дональда Трампа обсуждалась возможность ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы, потенциального преемника. По данным Axios, такой план был представлен Трампу несколько недель назад, но финальное решение не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    @ IMAGO/xxPicturesxFromxHistoryx/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лондон не согласился дать Вашингтону возможность использовать базу Диего-Гарсия и аэродром Фэрфорд для атак по иранской территории.

    Эти объекты критически важны для американских бомбардировщиков, так как находятся на расстоянии около 3,7 тыс. и 4 тыс. км от иранских границ, пишет The War Zone.

    Без них авиации придется лететь с баз в США, удаленных на 10,5 тыс. км.

    Ограничения связаны с юридическими опасениями британских властей и спором между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером.

    Американский политик раскритиковал планы Лондона передать архипелаг Чагос Маврикию в долгосрочную аренду. По мнению республиканца, это решение ставит под угрозу стратегические интересы союзников.

    Трамп выразил свое возмущение в соцсетях, призвав Британию сохранить суверенитет над важным военным форпостом.

    «Премьер-министр Стармер ни по какой причине не должен терять контроль над Диего-Гарсией, заключая в лучшем случае сомнительную аренду на 100 лет», – заявил он.

    Издание отмечает, что Белый дом разрабатывает детальные планы ударов, однако Британия пока не дала разрешение на использование своей инфраструктуры. Лондон опасается нарушения международного права, если станет соучастником нападения.

    На данный момент США перебрасывают в регион истребители и заправщики, но бомбардировщики еще не развернуты.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы ударить по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране

    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволит Ирану «символически» обогащать ядерное топливо, если это не создаст возможности для создания бомбы, а так же вариант с устранением верховного лидера страны и его сына, пишет Axios.

    «Это говорит о том, что между «красными линиями», установленными США и Ираном может появиться возможность заключения сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращению войны. Но в то же время Трампу были представлены военные варианты, предполагающие прямое нанесение ударов по верховному лидеру», – выяснил портал Axios.

    Американские чиновники заявляют, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить скептиков внутри администрации Трампа и в регионе.

    «Президент Трамп будет готов принять содержательную сделку, которую сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить удар, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают эту возможность. Если они будут играть в игры, терпения не хватит», – заявил порталу высокопоставленный американский чиновник.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу сообщил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней, хотя американские и израильские официальные лица сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана. При этом Германия призвала немцев срочно покинуть Иран. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 22:07 • Новости дня
    Германия призвала немцев срочно покинуть Иран

    МИД ФРГ рекомендовал немцам покинуть Иран из-за угрозы удара США

    Германия призвала немцев срочно покинуть Иран
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Германии обратился к согражданам с призывом уехать из Ирана на фоне сообщений о возможном ударе со стороны Соединенных Штатов.

    Министерство иностранных дел Германии настоятельно призвало своих граждан покинуть Иран из-за угрозы возможного военного удара со стороны США, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в случае эскалации конфликта оказание консульской помощи станет практически невозможным. Это уже повторный призыв к немцам.

    «Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем», – заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана. Целью такой операции является понуждение Тегерана к выгодным для Вашингтона условиям ядерной сделки. При этом полномасштабной атаки планируется избежать.

    По сведениям издания, удар может быть нанесен в течение нескольких дней. Телекомпания CBS, в свою очередь, заявляет, что операция может начаться 21 февраля.

    Белый дом признал подготовку к удару по Ирану в ближайшие дни. Британия отказалась предоставить США доступ к базе Диего-Гарсия и аэродрому Фэрфорд для нанесения ударов по иранской территории.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (7)
    20 февраля 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава МИД Ирана опроверг требования США полностью отказаться от обогащения урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США не ставили перед Тегераном условия полного отказа от обогащения урана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в интервью телеканалу MSNBC, что Соединенные Штаты не обращались к Ирану с просьбой отказаться от обогащения урана на постоянной основе, передает РИА «Новости».

    Он опроверг появившиеся сообщения о том, что Тегеран якобы предлагал приостановить обогащение урана на два-три года, а Вашингтон настаивал на полном отказе от этой деятельности.

    В ходе интервью Аракчи заявил: «Эти спекуляции неправдивы. Мы не предлагали какой-либо приостановки (обогащения урана – ред.). США не просили нулевого уровня обогащения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном. США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев для подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке. Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 03:16 • Новости дня
    Военный самолет разбился в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе тренировочного полета в провинции Хамадан на западе Ирана разбился военный самолет, погиб один из пилотов, сообщает Fars.

    Крушение произошло вечером в четверг. К месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Учения проходят на фоне угроз Ирану со стороны США.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 19:45 • Новости дня
    Monde: Транспортная авиация США активно перемещается между ЕС и Ближним Востоком

    Tекст: Вера Басилая

    Американская транспортная авиация в последние дни активно курсирует между Европой и Аравийским полуостровом, задействуя базы в Германии и Британии и самолеты C-17, сообщает Monde.

    Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни активно курсируют между европейскими базами и Аравийским полуостровом. Газета опирается на сведения о полетах и спутниковые снимки, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Le Monde.

    Издание отмечает: «Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе». В публикации говорится, что задействованы, в частности, базы Рамштайн в Германии и Лейкенхит в Британии.

    Кроме того, не менее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry 18 и 19 февраля совершали полеты к Аравийскому полуострову, уточняет газета.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что к Ирану направляется «огромная армада», и выражал надежду на переговоры о сделке, предполагающей полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

    При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркивал, что исламская республика настаивает на праве обогащать уран, даже если такая позиция приведет к войне.

    Американский военно-транспортный самолет приземлился на стратегической авиабазе Лажеш в Атлантике на фоне усиления военного присутствия США у Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:01 • Новости дня
    NYT: Военных США на Ближнем Востоке перебрасывают для новых задач

    Tекст: Вера Басилая

    Сотни американских военных были направлены с баз в Катаре и Бахрейне для участия в «других операциях», сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, сотни американских военнослужащих, дислоцированных на военных базах в Катаре и Бахрейне, были переброшены для выполнения новых задач, а не эвакуированы, передает РИА «Новости».

    Газета уточняет, что в первоначальной версии их материала речь шла об эвакуации, однако позже эта информация была опровергнута американскими чиновниками.

    В исправленном материале уточняется, что военнослужащие были перемещены с базы Аль-Удейд в Катаре, а также ряда баз в Бахрейне, где расположен Пятый флот ВМС США, для выполнения других операций и задач. Чиновники подчеркнули: речь идет о переброске, а не об эвакуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о направлении «огромной армады» в сторону Ирана, выражая надежду на переговоры и заключение сделки о полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что страна настаивает на своем праве обогащать уран, несмотря на возможные последствия, вплоть до войны.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 21:55 • Новости дня
    Иран объявил ВВС и ВМС Евросоюза террористическими организациями

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана официально причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам в качестве зеркальной меры, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.

    Соответствующее заявление распространило иранское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается, что Тегеран пошел на этот шаг в ответ на недружественные действия Брюсселя.

    «ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями», – гласит текст публикации.

    Поводом для жесткого решения стало постановление Совета ЕС от 19 февраля. Европейские чиновники официально включили Корпус стражей исламской революции в перечень террористических объединений.

    Дипломаты пояснили, что руководствовались законом об ответных мерах на действия США против иранских вооруженных сил. Данный нормативный акт предполагает введение аналогичных санкций и в отношении других государств, поддержавших американскую политику.

    Ранее парламент Ирана признал вооруженные силы стран Евросоюза террористическими организациями.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Брюсселя внести Корпус стражей исламской революции в черный список.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет заметили на авиабазе в Португалии

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне усиления военного присутствия США вблизи Ближнего Востока американский военно-транспортный самолет приземлился на стратегической авиабазе Лажеш в Атлантике, сообщает телеканал Fox News.

    Как сообщает телеканал Fox News, американский военно-транспортный самолет был переброшен на авиабазу Лажеш, расположенную на острове Терсейра, принадлежащем Португалии, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала, речь, вероятнее всего, идет о транспортном самолете Boeing Globemaster.

    Fox News подчеркивает, что переброска самолета осуществляется на фоне наращивания военного присутствия США в регионе Ближнего Востока из-за обострения ситуации вокруг Ирана. В последние дни западные СМИ сообщали о десятках американских военно-транспортных самолетов, совершающих рейсы между европейскими базами и Аравийским полуостровом.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о движении «огромной армады» в сторону Ирана, выражая надежду на то, что власти Ирана согласятся на переговоры и смогут заключить «справедливую и равноправную» сделку по ядерной программе. В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран даже в случае военного конфликта.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 10:39 • Новости дня
    В Тегеране митинг студентов перерос в массовую акцию протеста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars.

    Митинг студентов Шарифского технологического университета в Тегеране перерос в акцию протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Изначально студенты собирались почтить память погибших в январских событиях, и планировали провести мероприятие в мирном формате.

    Как уточняется в сообщении агентства, обстановка изменилась после появления группы людей в масках, которые начали выкрикивать лозунги с особой направленностью.

    Позже часть студентов стала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, а другая группа встала на защиту проправительственной позиции. В социальных сетях сообщается о том, что подобные демонстрации прошли и в других университетах Тегерана и Мешхеда.

    Отмечается, что акция в Шарифском университете закончилась столкновениями с ополченцами сил «Басидж». Выступления студентов совпали с началом нового семестра и 40-м днем памяти по погибшим на протестах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море. США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    В Тегеране митинг студентов перерос в массовую акцию протеста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars.

    Митинг студентов Шарифского технологического университета в Тегеране перерос в акцию протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Изначально студенты собирались почтить память погибших в январских событиях, и планировали провести мероприятие в мирном формате.

    Как уточняется в сообщении агентства, обстановка изменилась после появления группы людей в масках, которые начали выкрикивать лозунги с особой направленностью.

    Позже часть студентов стала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, а другая группа встала на защиту проправительственной позиции. В социальных сетях сообщается о том, что подобные демонстрации прошли и в других университетах Тегерана и Мешхеда.

    Отмечается, что акция в Шарифском университете закончилась столкновениями с ополченцами сил «Басидж». Выступления студентов совпали с началом нового семестра и 40-м днем памяти по погибшим на протестах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море. США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 09:58 • Новости дня
    Десятки афганцев погибли при авиаударах ВВС Пакистана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов ВВС Пакистана, совершенных в ночь на воскресенье по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

    Десятки мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС Пакистана, сообщили афганские власти, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что удары были нанесены по домам в провинциях Нангархар и Пактия в ночь на воскресенье. По его словам, в уезде Бехсуд провинции Нангархар погибли 23 человека, среди которых женщины и дети, а под завалами продолжают находить тела погибших.

    Telegram-канал TOLOnews Plus опубликовал выдержку из заявления Моджахеда: «Пакистанские генералы, нападая на женщин и детей, пытаются компенсировать свои собственные провалы в обеспечении безопасности».

    Министерство информации и вещания Пакистана ранее сообщило, что удары были направлены по семи лагерям и убежищам пакистанских талибов и связанных с ними группировок «Вилаят Хорасан» в пограничном регионе между Афганистаном и Пакистаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес удар по позициям в Афганистане. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов. Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Bild: США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации президента США рассматривается возможность военного удара по Ирану уже 23 или 24 февраля, пишет газета Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку.

    США могут нанести военный удар по Ирану уже 23 или 24 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Bild, где приводится информация от бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку. По словам Кириаку, «правительство США тем временем якобы приняло решение о военном ударе… источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник».

    Как отмечает экс-агент, внутри американской администрации идут разногласия по поводу возможной атаки. За нанесение удара выступают госсекретарь Марко Рубио и глава министерства войны Пит Хегсет, тогда как против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.


    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова: Без России Венесуэла была бы «в меню» у Запада
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»
    Политолог: Залужный начал «контрнаступ» на Зеленского
    Макрон обратился к Трампу с письменной просьбой
    FT: Венгрия создала новые финансовые риски для Украины
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации