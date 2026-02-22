Глава МИД Ирана объявил о новой встрече с США по ядерной сделке

Tекст: Ольга Иванова

Переговоры между представителями Ирана и США по ядерному вопросу могут пройти в Женеве уже 26 февраля, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что стороны продолжают работу над предварительным текстом соглашения, и выразил надежду, что на предстоящей встрече будет обсуждаться уже конкретный вариант документа.

Аракчи подчеркнул в интервью телеканалу CBS: «Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворит обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке».

Министр отметил, что дипломатическое решение вопроса о мирном атоме для Ирана достижимо и находится в пределах досягаемости, подчеркнув: «Решением по иранской мирной ядерной программе может быть только дипломатическим. Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение».

Аракчи предложил сосредоточиться на ключевых элементах сделки: признании исключительно мирного характера иранской ядерной программы и поэтапном снятии санкций. По его словам, после 10 лет с момента заключения СВПД иранская программа значительно продвинулась, а новая договоренность может оказаться лучше прежней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.