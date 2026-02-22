CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим покушения Зеленским

Tекст: Катерина Туманова

«Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

«Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.