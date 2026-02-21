Украина ввела санкции против 46 россиян и компаний ВПК

Украина ввела ограничения против 46 россиян и компаний ВПК России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций, сообщает ТАСС. В пакет ограничений были включены 46 граждан России, два гражданина Ирана и 44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс России.

Среди попавших под санкции предприятий названы те, кто поставляет, разрабатывает, производит и ремонтирует технику, средства радиоэлектронной борьбы, а также запчасти для нужд российского ВПК. Киев утверждает, что двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов для России в обход международных ограничений.

Кроме того, под санкции попали 225 капитанов судов из 11 стран, включая Россию, Индию и Филиппины, которых Киев обвиняет в экспорте российских нефтепродуктов. Капитанов считают причастными к обходу нефтяных санкций.

Зеленский регулярно подписывает указы о введении санкций против российских граждан, организаций, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Россией. Санкционные списки формируют министерства и ведомства, после чего решения принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Киев также старается убедить страны Запада поддерживать и дополнять санкционные меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский подписал указ о запрете белорусским судам заходить в территориальные воды и порты на Украине. Также Украина ввела пакет санкций против Александра Лукашенко в связи с размещением российского комплекса «Орешник» в Белоруссии и активным сотрудничеством с Россией.

Кроме того, Зеленский распространил санкции на десять российских спортсменов. Это борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, фехтовальщица Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова и дзюдоистка Мадина Таймазова.