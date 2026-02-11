Яшина заявила о целенаправленных атаках ВСУ по Энергодару

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, ВСУ целенаправленно атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, передает РИА «Новости».

Яшина подчеркнула, что удары наносятся по инфраструктуре и жилым кварталам, создавая невыносимые условия для населения.

По информации, предоставленной на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара были повреждены объекты жизнеобеспечения города, а также сама станция. Одна из двух внешних линий электропередачи, линия «Ферросплавная-1», была отключена, но электроснабжение ЗАЭС поддерживается по второй линии – «Днепровская».

Яшина отметила, что такие действия ВСУ имеют не только разрушительный, но и запугивающий характер, поскольку основной целью является создание постоянного давления на мирных жителей и дестабилизация ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что восстановление подключения Запорожской АЭС может занять несколько дней.

На станции уже начался ремонт поврежденных линий электропередачи.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия Киева приводят к осложнению ситуации на Запорожской АЭС.