Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Гросси сообщил о сроках восстановления подключения Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Ремонт подключения Запорожской АЭС к сетям займет неделю
Восстановление подключения Запорожской атомной электростанции к внешним электросетям может занять примерно неделю, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Наконец-то мы увидели свет в конце туннеля, хотя восстановление подключения АЭС к электросетям займет некоторое время – ожидается, что ремонт продлится около недели», – заявил Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ, передает ТАСС.
Ранее Гросси сообщил, что на Запорожской атомной электростанции стартовали работы по восстановлению поврежденных линий электропередач.
Напомним, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина указывала, что киевский режим пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности станции.
До этого ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. На территории, подконтрольной Украине, была повреждена линия энергоснабжения станции. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупреждал о последствиях возможной катастрофы на ЗАЭС для Европы.