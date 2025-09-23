Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.9 комментариев
Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения
Отключение последней внешней линии энергоснабжения привело к переходу Запорожской АЭС на резервное питание, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», – сказала Яшина, передает ТАСС. Она отметила, что станция отключена от последней – «Днепровской» – линии энергоснабжения.
По словам Яшиной, станция располагает достаточными запасами топлива для работы дизель-генераторов. Система резервного питания функционирует в штатном режиме.
Ранее директор ЗАЭС заявил о возможности обеспечивать энергоснабжение станции.