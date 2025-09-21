Tекст: Ирма Каплан

«Мы можем сделать все. Нам надо только, чтобы у нас была возможность, чтобы было прекращено воздействие огневое на станцию, на территорию, которая находится вокруг станции. И мы сможем сделать все сами, без чьей-либо помощи», – сказал он ТАСС.

Черничук заверил в наличии достаточного количества «сил и средств, знаний и умений для того, чтобы это сделать абсолютно самостоятельно».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. Директор ЗАЭС заявил, что вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, была повреждена на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

