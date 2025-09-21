Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Директор ЗАЭС заявил о возможности обеспечивать энергоснабжение станции
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может самостоятельно обеспечить стабильное внешнее энергоснабжение без восстановления отключенной пятый месяц резервной высоковольтной линии «Ферросплавная-1» с подконтрольной Украине территории, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Мы можем сделать все. Нам надо только, чтобы у нас была возможность, чтобы было прекращено воздействие огневое на станцию, на территорию, которая находится вокруг станции. И мы сможем сделать все сами, без чьей-либо помощи», – сказал он ТАСС.
Черничук заверил в наличии достаточного количества «сил и средств, знаний и умений для того, чтобы это сделать абсолютно самостоятельно».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. Директор ЗАЭС заявил, что вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, была повреждена на подконтрольной Украине территории.
Кроме того, Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.