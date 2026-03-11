Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.12 комментариев
МВД предупредило о фейковых услугах оформления загранпаспортов
В интернете участились объявления о «быстром» оформлении загранпаспорта, однако ускоренная выдача возможна лишь при экстренных обстоятельствах и только через МВД, предупредили в силовом ведомстве.
В МВД сообщили о распространении мошеннических объявлений в интернете, предлагающих оформить загранпаспорт за несколько дней. В ведомстве уточнили, что эти услуги являются мошенничеством и призвали граждан быть внимательнее, отмечает ТАСС.
В миграционной службе МВД напомнили, что ускоренное оформление заграничного паспорта возможно лишь при наличии уважительных причин, таких как срочное лечение за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. В подобных случаях паспорт выдается только старого образца и исключительно на пять лет.
Документы для срочного оформления принимаются исключительно лично в территориальных органах МВД. Обязательны подтверждающие письма от российских и зарубежных медицинских организаций, а также заверенные сообщения о тяжелой болезни или смерти родственника.
«Только в вышеуказанных ситуациях загранпаспорт оформят в течение 3 рабочих дней. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников и не пользуйтесь услугами частных организаций, предлагающих сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги», – заявили в ведомстве.
